SC Wißkirchen mit Neustart in Kreisliga C: Die Auswirkungen

Der SC Wißkirchen verzichtet auf sein Startrecht in der Kreisliga A und B und wird mit nur mehr einer Herrenmannschaft in die Saison 2026/27 gehen. – Foto: Rolf Zander

Die Auswirkungen sind massiv: Der SC Wißkirchen wird in der kommenden Saison mit nur mehr einer Mannschaft an den Start gehen. Wie der Verein bestätigte, wird der SCW in der Saison 2026/27 weder das Startrecht für die Kreisliga A noch für die Kreisliga B wahrnehmen. Stattdessen schickt der Klub bei den Herren nur noch ein C-Liga-Team ins Rennen. Hinter dieser Entscheidung steckt ein Mix aus personellen Engpässen und einem infrastrukturellen Problem.

Die späte Entscheidung sorgt beim Fußballkreis Euskirchen für erhebliche Probleme. Weil Wißkirchen erst nach dem letzten Spieltag von einer neuen Verbandsregelung Gebrauch machte – die den Klubs nach dem Saisonende zwei Wochen länger Zeit für eine Verzichtserklärung einräumt –, hat dies direkte Auswirkungen auf die Konkurrenz.

Bereits vor der Saison 2025/26 hatte der SC Wißkirchen seine Mannschaft aus der Bezirksliga zurückgezogen und stand damit vorzeitig als erster Absteiger in die Kreisliga A fest. Die zweite Mannschaft hingegen lieferte am letzten Spieltag der Kreisliga B ein echtes Drama ab: Erst in der Nachspielzeit erzielte das Team den 2:1-Siegtreffer gegen den TB-SV Füssenich-Geich und feierte den vermeintlichen Klassenerhalt. Doch dieser sportliche Erfolg ist durch den Verzicht hinfällig geworden.

Nun muss der Kreisvorstand laut einem Bericht der "Kölnischen Rundschau" juristischen Rat einholen, um die verfahrene Situation in der Kreisliga B zu klären. Ob Dahlem-Schmidtheim II von der Gesamtsituation profitiert und gerettet wird, steht in den Sternen. Klarheit herrscht hingegen in der Kreisliga A: Diese wird in der Saison 2026/27 mit nur 13 Teams an den Start gehen. Sonderregelungen, nach denen etwa Lommersum in der Liga bleibt oder Hellenthal zusätzlich aufsteigt, geben die Durchführungsbestimmungen nicht her.

Der TB-SV Füssenich-Geich hätte die Klasse gehalten, wenn der SCW sofort am letzten Spieltag verzichtet hätte. Für den TB-SV kommt die neue Situation jedoch zu spät: Der Verein fusioniert zur neuen Saison zu einer Spielgemeinschaft mit Vettweiß. Da sich beide Klubs bis zum Stichtag am 31. Mai für einen Fußballkreis entscheiden mussten und Füssenich-Geich zu diesem Zeitpunkt noch tief im Abstiegskampf steckte, während Vettweiß den Aufstieg im Kreis Düren sicher hatte, stimmte die neue SG für den Wechsel in den Kreis Düren.

Dünner Kader und das Problem um die Spielstätte

Die sportliche Leitung des SCW sah sich letztlich gezwungen, die Reißleine zu ziehen. „Wir werden in der kommenden Saison nur noch eine Herrenmannschaft in der Kreisliga C und eine Damenmannschaft in der Bezirksliga melden“, stellt Geschäftsführer Tobias Rick klar. Die Entscheidung fiel dem Vorstand nicht leicht: „Nach langen Überlegungen und Gesprächen mit Spielern haben wir uns als Vorstand, in Abstimmung mit den Trainern Alexander May und Maurice Hilger, dazu entschieden, nicht in der Kreisliga A oder der Kreisliga B an den Start zu gehen.“

Das Trainerteam trug den harten Schritt am Ende voll mit. „Die Gespräche mit dem Trainerteam waren durchweg positiv und wir danken beiden für ihren vorbildlichen Einsatz, aber alle sind einstimmig der Meinung, dass der Kader für diese beiden Ligen zu dünn besetzt ist“, erklärt Rick. Zumal es dem Verein extrem schwerfiel, überhaupt noch neue Akteure zu binden. „Wir konnten nur sehr wenige Spieler von unserem Konzept und unserem Verein überzeugen, da sehr viele Faktoren zusammengekommen sind. Zum einen verlassen uns aus verschiedenen Gründen bisherige Stammspieler, die nur schwierig zu ersetzen sind. Zum anderen ist es für die Außenwerbung sehr unglücklich, dass wir in den letzten Jahren nur sehr wenige Spiele auf heimischem Rasen austragen konnten und somit weder ein Heimatgefühl noch ein Heimvorteil oder Vereinsleben zustande gekommen ist.“

Das langjährige Problem um den eigenen Sportplatz

Dieses wegbrechende Vereinsleben ist eng mit einer Odyssee um die eigene Anlage verknüpft. „Unser Sportplatz befand sich bereits während unseres 100-jährigen Jubiläums vor einem Jahr in einem katastrophalen Zustand, weshalb wir immer wieder ausweichen mussten“, blickt der Geschäftsführer auf ein handfestes Infrastruktur-Problem zurück. „Bei der Platzpflege sind sowohl von der Stadt Euskirchen verschiedene Fehler gemacht worden, als auch andere Faktoren eingetreten, die letztendlich eine kostspielige Renovation, mit einer Platzsperre für die gesamte Rückrunde, erforderlich gemacht haben.“

Für die Aktiven bedeutete dies über Monate hinweg eine zusätzliche Belastung. „In den letzten Jahren mussten wir immer wieder ausweichen, ‚Heimspiele‘ in Stotzheim oder auf anderen Plätzen austragen und zu schlechten Uhrzeiten auswärts trainieren“, beschreibt Rick die Situation. Die abgelaufene Spielzeit setzte dem Ganzen schließlich die Krone auf: „In diesem Jahr haben wir unsere Spiele und Trainingseinheiten auf sechs verschiedenen Anlagen austragen müssen und hatten in der Rückrunde kein einziges Heimspiel in Wißkirchen.“

Die Quittung folgte prompt in Form einer extremen Demotivierung, die bis in den Nachwuchs hineinreicht. „Diese Umstände wirken sich natürlich auf die Moral der Spielerinnen und Spieler aus, die Trainingsbeteiligung sinkt und das bis in die Jugendabteilung, von der nun auch zahlreiche Kinder wegbrechen. Immer wieder erklingt die Aussage ‚Das tue ich mir nicht weiter an!‘ und es folgt eine Abmeldung. Auch potenzielle Neuzugänge werden dadurch abgeschreckt und wechseln lieber zu einem Verein mit einem Kunstrasenplatz.“

Struktureller Wandel und der Fokus auf die Jugendarbeit

Neben den hausgemachten Platzproblemen sieht Rick aber auch einen Wandel im Amateurfußball als Ursache für den Engpass: „Es spielen selbstverständlich auch der demografische Wandel, die Einstellung der Spieler und die Entwicklung des Fußballs selbst eine Rolle. Es finden sich immer weniger Spielerinnen und Spieler, die einen Mannschaftssport betreiben möchten.“ Hinzu komme eine veränderte Mentalität bei den Aktiven. „Von denen, die sich zu diesem Schritt entscheiden, sind viele unzuverlässig und sie nehmen wenig bis gar nicht am Vereinsleben teil. Als Letztes spielt der finanzielle Aspekt eine immer größer werdende Rolle, da selbst in den Kreisligen kaum noch Spieler bereit sind, ohne Aufwandsentschädigungen bzw. Wertschätzungen aufzulaufen.“

Trotz aller Widerstände verbucht der Klub den Last-Minute-Klassenerhalt der Reserve zumindest als moralischen Teilerfolg: „Trotz aller Hindernisse konnten wir mit dem Klassenerhalt zumindest unser sportliches Ziel erreichen.“ Nun soll der radikale Schritt zurück in die Kreisliga C als Fundament dienen, um den Verein in ruhigeres Fahrwasser zu führen. „Die Kombination all dieser Faktoren hat uns dazu bewegt, ausschließlich eine Herrenmannschaft in der Kreisliga C zu stellen, in der zum Großteil die älteren Spieler, die bereits lange im Verein sind und den Fußball noch zum Spaß als Hobby betreiben, vertreten sein werden.“

Für die Zukunft hofft der Geschäftsführer auf eine spürbare Konsolidierung an der Basis: „Wir hoffen, dass durch die Renovation des Sportplatzes nun etwas Ruhe einkehrt und man sich auf das Wesentliche fokussieren kann: den Sport. In Zukunft möchten wir unsere beiden Seniorenmannschaften und den Unterbau der Jugendabteilung weiter erhalten und speziell die Jugend weiter fördern und unterstützen.“