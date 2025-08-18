SC Winterthur United siegt im Stadtderby nach Elferkrimi

– Foto: Yeshe Sampa

Nach einer erfolgreichen letzten Saison und einer guten Vorbereitung startete nun die neue Spielzeit. Das erste Pflichtspiel unter dem neuen Namen SC Winterthur United war das Cup-Derby gegen den FC Oberwinterthur. Gespielt wurde am Donnerstagabend, 14. August, auf dem Sportplatz Talgut. Zahlreiche Zuschauer fanden sich bei angenehmem Sommerwetter ein, um das Stadtduell live zu verfolgen. Von Beginn an entwickelte sich ein intensives und ausgeglichenes Spiel. Beide Teams spielten offensiv und suchten den direkten Weg zum Tor. SC Winterthur United erarbeitete sich etwas mehr Chancen, während Oberwinterthur mehr Ballbesitz hatte. In vielen Aktionen fehlte den United-Spielern aber die letzte Entschlossenheit. Da kein Team den Ball im Tor unterbringen konnte, ging es torlos mit 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild zunächst kaum – bis zur 56. Minute. Nach einem Angriff von United landete der Ball bei David, der Ricardo bediente. Dieser zog von der linken Seite fast von der Grundlinie ab, und der Ball prallte von der Latte ins Tor – 1:0 für SC Winterthur United. Doch die Freude währte nicht lange: Keine Minute später glichen die Gäste zum 1:1 aus. In der 77. Minute wiederholte sich das Szenario. Erneut setzte David Ricardo in Szene, der gleich zwei Gegenspieler austanzte und den Ball überlegt in die Ecke schob – 2:1 für United. Doch wie schon zuvor, hielt die Führung nur kurz. Wiederum nur eine Minute später fiel der Ausgleich zum 2:2. Mit diesem Resultat endete die reguläre Spielzeit.