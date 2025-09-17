SC Winterthur United belohnt sich mit erstem Sieg in der 3. Liga

Am Samstagabend fand auf dem Sportplatz Talgut das Spiel zwischen SC Winterthur United und dem SC Veltheim 2 statt. Winti-United trat dabei als Heimmannschaft an.

Die Partie begann rasant: Schon beim ersten Angriff traf Veltheim den Pfosten, der Ball sprang jedoch ins Aus. Im direkten Gegenzug schlug Winti-United zu, bereits in der 3. Minute. Andy setzte sich nach einem Einwurf stark durch, überspielte zwei Gegenspieler und schickte David mit einem Pass in die Tiefe. Dieser nutzte seine Geschwindigkeit, drang von rechts in den Strafraum ein und verwandelte eiskalt zum 1:0. Veltheim blieb gefährlich und hatte erneut einen Pfostenschuss, doch ohne Erfolg.