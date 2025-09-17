SC Winterthur United belohnt sich mit erstem Sieg in der 3. Liga

Am Samstagabend fand auf dem Sportplatz Talgut das Spiel zwischen SC Winterthur United und dem SC Veltheim 2 statt. Winti-United trat dabei als Heimmannschaft an.
Die Partie begann rasant: Schon beim ersten Angriff traf Veltheim den Pfosten, der Ball sprang jedoch ins Aus. Im direkten Gegenzug schlug Winti-United zu, bereits in der 3. Minute. Andy setzte sich nach einem Einwurf stark durch, überspielte zwei Gegenspieler und schickte David mit einem Pass in die Tiefe. Dieser nutzte seine Geschwindigkeit, drang von rechts in den Strafraum ein und verwandelte eiskalt zum 1:0. Veltheim blieb gefährlich und hatte erneut einen Pfostenschuss, doch ohne Erfolg.
In der 17. Minute erhöhte Winti-United. Nach einem missglückten Angriff der Gäste landete der Ball bei Yves, der ihn weit nach vorne klärte. Veltheims Verteidiger vertändelten die Situation und David setzte sich erneut durch. Nach einem starken Solo gegen zwei Abwehrspieler lupfte er den Ball gekonnt über den Torhüter hinweg zum 2:0. Beide Teams kamen zwar zu Chancen, doch Winti-United hatte das Mittelfeld gut im Griff. Mit einer verdienten 2:0-Führung ging es in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel in der 52. Minute folgte der nächste Treffer. Filip führte einen Freistoss aus der eigenen Hälfte aus, spielte einen perfekt getimten langen Ball auf den startenden David, der den Ball direkt nahm und mit einem satten Schuss in die Ecke zum 3:0 traf. Somit war der Hattrick von David perfekt.
Danach liess Winti-United etwas nach, wodurch Veltheim mehr Ballbesitz gewann. In der 76. Minute kam es zu einer umstrittenen Szene im Strafraum. Nach einem Getümmel fiel der Torhüter von Winti-United verletzt zu Boden. Ein Veltheimer Spieler schoss aufs leere Tor, doch Janik blockte den Ball mit dem Arm ab. Obwohl es unabsichtlich und der Arm nah am Körper war, entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter und zeigte Janik die Rote Karte. Veltheim verwandelte sicher zum 3:1.
Mit einem Mann weniger zog sich Winti-United zurück und verteidigte konsequent. Die Gäste versuchten Druck zu machen, kamen jedoch kaum zu klaren Chancen. In der Nachspielzeit fiel dennoch das 3:2: Ein eher harmloser Distanzschuss rutschte dem Keeper unglücklich durch die Beine ins Tor. Direkt im Anschluss pfiff der Schiedsrichter die Partie ab.
Trotz des späten Zitterns feierte SC Winterthur United damit den ersten Sieg in der 3. Liga.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfussballern FÜR Amateurfussballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
______________________________________________________________________________________
>>> Alle Fragen rund um FuPa werden an dieser Stelle beantwortet
>>> Folge FuPa Zürich auf Instagram - @fupa_zuerich
>>> Folge FuPa Zürich auf Facebook - @fupa.zuerich