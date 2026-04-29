SC Wiedenbrücks Hoffnungen zerplatzen, Lotte gewinnt späten Punkt

Die Partie zwischen den Sportfreunde Lotte und dem 1. FC Bocholt stand ohnehin unter einem anderen Stern als das Parallelspiel in Wiedenbrück. Beide Teams können aufgrund des schon gesicherten Klassenerhalts befreit aufspielen. Entsprechend entspannter gestaltete sich die Anfangsphase im Stadion am Lotter Kreuz. Bis zur 1:0 Führung für die Schwatten in der 25. Spielminute – die Patrick Kurzen nach flacher Hereingabe von Maximilian Adamski mit abgefälschtem Glück im Kasten von Luca Böggemann unterbrachte – gab es nicht viele zwingende Torchancen. Und dieser Rückstand hat die Gastgeber so ein wenig aus dem Gleichgewicht gebracht. In der Folge ist der 1. FC Bocholt deutlich griffiger in den Zweikämpfen und kann weitgehend das Spielgeschehen steuern.

Zu Beginn der zweiten 45 Minuten zeichnet sich unverändertes Bild ab: Wenig Chancen und leichtfertige Fehler. Es entwickelte sich ein eher verwaltendes Spiel, bei dem keine der beiden Teams so richtig die Wege vors gegnerische Tor suchten. Irgendwie gelingt es den Sportfreunden dann doch in der 88. Spielminute zum Torerfolg zu kommen: Eine Hereingabe von der linken Seite geht an den Rücken von Marlon Frey, von wo er dann ins eigene Tor kullert – 1:1. In einem zähen zweiten Durchgang gelingt Lotte dann doch noch der späte Ausgleich. Auf der Tabelle rückt der 1. FC auf die elf vor, während die SFL auf Platz 13 rangiert.

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