SC Wiedenbrücks Hoffnungen zerplatzen, Lotte gewinnt späten Punkt

Nach einem intensiven Schlagabtausch gegen die Sportfreunde Siegen muss sich der SC Wiedenbrück wohl mit dem Abstiegsgedanken anfreunden. Trotz einer eigentlich guten Partie und zwischenzeitlichen Aufholjagd, gelingt es Dominik Sammers Mannschaft nicht, die Partie zu Ende zu erzählen – den Neun-Punkte-Abstand wird das Tabellenschlusslicht wohl nicht mehr aufholen. Währenddessen gelingt den Sportfreunde Lotte gegen den 1. FC Bocholt der späte Lucky Punch zum Ausgleich – eine zähe Partie endet 1:1.
Die Anfangsviertelstunde gehörte den Sportfreunden Siegen. Melih Sahin kommt in der elften Spielminute über die außen frei vor den Wiedenbrücker Kasten, wo er an Marcel Hölscher scheitert. Direkt im Anschluss ist es Ömer Tökac, der frei aufs Tor läuft, Hölscher umkurvt, aus langem Winkel aber nur an den Pfosten schießt. Die Führung, die zu dem Zeitpunkt schon längst in der Luft liegt, erzielt Elsamed Ramaj, der am langen Pfosten nach einer Ecke frei zum Schuss kommt. Ein Weckruf für den SC Wiedenbrück: Sebastian Mai wird in Spielminute 18 mit einer scharfen Flanke von Konstantin Gerhardt bedient, der am langen Pfosten ins linke Eck einnickt. Und der Führungstreffer sollte nicht lange auf sich warten lassen. Knapp drei Minuten später wird Mai im Strafraum zu Fall gebracht – den Folgerichtigen Strafstoß verwandelt Davud Tuma humorlos. In Folge dieser wilden ersten 25 Minuten beruhigt sich die Partie merklich. Die Sportfreunde haben mehr Spielanteile, können dieser aber nicht in zwingende Torchancen umwandeln. Quasi mit dem Pausenpfiff hatte Dustin Willms dann aber doch noch einen Köcher: Eine Bogenlampe ähnliche Hereingabe nahm er im Hereinlaufen per Köpf und glich zum 2:2-Halbzeitergebnis aus.
Mit nicht weniger Intensität kamen die Mannschaften aus der Kabine – viele Zweikämpfe werden geführt. Die Sportfreunde Siegen gingen dann durch eine klasse Aktion von Dustin Willms erneut in Führung. Im Doppelpass mit dem eingewechselten David Kammerbauer nahm er die Hereingabe im Sechzehner direkt und brachte das Spielgerät im gegnerischen Tor unter – jetzt muss der SCW erneut den Turbo zünden. Richtig griffig ist die Mannschaft von Dominik Sammer aber nicht. Einzig ein exzellent getretener Freistoß von Maik Amedick, der an den Querbalken knallt, bringt Gefahr aufs Tor der Siegerländer. Knapp zehn Minuten vor dem haben Mai die Chance auf den Ausgleich, sein Abschluss bleibt aber am Siegener Verteidiger hängen – Wiedenbrück weiß, dass es in der Crunchtime aktiver werden muss. Werden sie auch, können sich aber nicht mehr mit einem Torerfolg belohnen. Damit hat der SC Wiedenbrück seine letzte Chance nicht nutzen können und steht so gut wie sicher als erster Absteiger der Regionalliga West fest. Zwar sind in drei Spielen noch neun Punkte aufzuholen, gleichzeitig aber auf eine so enorme Schützenhilfe der Konkurrenz zu hoffen und eine Tordifferenz 17 einzuholen, grenzt an einem Fußballwunder.
Die Partie zwischen den Sportfreunde Lotte und dem 1. FC Bocholt stand ohnehin unter einem anderen Stern als das Parallelspiel in Wiedenbrück. Beide Teams können aufgrund des schon gesicherten Klassenerhalts befreit aufspielen. Entsprechend entspannter gestaltete sich die Anfangsphase im Stadion am Lotter Kreuz. Bis zur 1:0 Führung für die Schwatten in der 25. Spielminute – die Patrick Kurzen nach flacher Hereingabe von Maximilian Adamski mit abgefälschtem Glück im Kasten von Luca Böggemann unterbrachte – gab es nicht viele zwingende Torchancen. Und dieser Rückstand hat die Gastgeber so ein wenig aus dem Gleichgewicht gebracht. In der Folge ist der 1. FC Bocholt deutlich griffiger in den Zweikämpfen und kann weitgehend das Spielgeschehen steuern.
Zu Beginn der zweiten 45 Minuten zeichnet sich unverändertes Bild ab: Wenig Chancen und leichtfertige Fehler. Es entwickelte sich ein eher verwaltendes Spiel, bei dem keine der beiden Teams so richtig die Wege vors gegnerische Tor suchten. Irgendwie gelingt es den Sportfreunden dann doch in der 88. Spielminute zum Torerfolg zu kommen: Eine Hereingabe von der linken Seite geht an den Rücken von Marlon Frey, von wo er dann ins eigene Tor kullert – 1:1. In einem zähen zweiten Durchgang gelingt Lotte dann doch noch der späte Ausgleich. Auf der Tabelle rückt der 1. FC auf die elf vor, während die SFL auf Platz 13 rangiert.
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