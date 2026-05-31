SC Wiedenbrück: Zwei Neuzugänge und ein neuer Co-Trainer "Mehr Glück als Verstand" hatten die Ostwestfalen im Abstiegskampf der Regionalliga West von red · Heute, 14:01 Uhr · 0 Leser

– Foto: SC Wiedenbrück

Da Fortuna Düsseldorf II wegen des Abstiegs der Profis zwangsweise in die Oberliga heruntergehen muss, durfte der SC Wiedenbrück den Klassenerhalt in der Regionalliga feiern. Die Personalplanungen für die siebte Viertliga-Spielzeit in Folge laufen auf Hochtouren. Nach Leon Kayser (SC Preußen Münster II) und Furkan Yilmaz (SC Verl) wurden Tom Krüger (DSC Arminia Bielefeld II) und Simeon Tsanev (SC Paderborn 07 U19) verpflichtet. Mit dem 31-jährigen Justin Kemper wurde ein Co-Trainer verpflichtet, der zuletzt im Junioren-Bereich des SV Lippstadt 08 gearbeitet hat und früher schon beim SCW tätig war.

Krüger ist ein offensiver Mittelfeldspieler, der seine fußballerische Ausbildung im Nachwuchsbereich von DSC Arminia Bielefeld erhielte. Im vergangenen Sommer war er Teil der neugegründeten U21. Eine Rückenverletzung setzt ihn im August aber lange außer Gefecht. In der Rückrunde kam er immerhin noch auf elf Einsätze in der Oberliga Westfalen. Größter Erfolg in seiner knapp zehnjährigen Zeit beim DSC Arminia Bielefeld war 2023 der Gewinn der deutschen U17 Meisterschaft.

"Ich bin wirklich glücklich, den für mich nächsten Schritt gehen zu können. Wiedenbrück hat mir von Anfang an ein sehr gutes Gefühl gegeben und auch das Umfeld ist genau das Richtige für mich. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und möchten meinen Teil für eine erfolgreiche Saison beitragen. Schon jetzt kann ich mein erste Spiel im Jahnstadion kaum abwarten", so Krüger. Die Defensive wird von Tsanev verstärkt. Der 18-Jährige lief für die U19 des SC Paderborn 07 22-mal in der U19 DFB-Nachwuchsliga auf und schaffte mit seiner Mannschaft sogar den Sprung in das Halbfinale der Deutschen Meisterschaft.