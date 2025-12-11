SC Wiedenbrück: Vertrag mit Chefcoach Mölders verlängert

Nach der klaren 0:5-Pleite am vergangenen Wochenende zum Jahresabschluss beim Tabellenzweiten FC Schalke 04 II überwintern die Ostwestfalen auf dem vorletzten Tabellenrang mit fünf Punkten Rückstand auf das rettende Ufer. Vor der Partie war Coach Sascha Mölders (40) das Vertrauen ausgesprochen worden. Der Vertrag des Ex-Profis, der Anfang 2025 sein Amt angetreten hatte, wurde bis 2027 verlängert und dürfte damit auch für einen möglichen Abstieg in die Oberliga Westfalen gelten, wie der Verein auf Social Media bekanntgab.

"Der 40-Jährige hat seit seinem Amtsantritt maßgeblich zur sportlichen und strukturellen Weiterentwicklung der Mannschaft beigetragen und bleibt dem Verein weiterhin erhalten. Die Vertragsverlängerung sendet ein deutliches Signal an Fans, Sponsoren und Partner des Vereins: Der SC Wiedenbrück setzt weiterhin auf langfristige Planung und eine klare sportliche Vision. Mit Mölders an der Seitenlinie geht der Verein seinen eingeschlagenen Weg konsequent weiter", hieß es von Vereinsseite.

Sportvorstand Karsten Köthemann sagt: „Sascha ist weit mehr als ein Trainer – er ist eine Persönlichkeit, die diesen Verein prägt. Mit seiner Leidenschaft, seiner klaren Spielidee und seinem außergewöhnlichen Engagement hat er unsere Mannschaft eine neue DNA gegeben. Die Verlängerung ist ein starkes Signal für Kontinuität, Stabilität und ambitionierte Ziele.“



„Ich fühle mich beim SC Wiedenbrück absolut wohl. Die Professionalität, die familiäre Atmosphäre und der gemeinsame Wille, den Verein nachhaltig zu entwickeln, passen perfekt zusammen. Wir haben im letzten Jahr viel bewegt – und wir haben noch viel vor. Ich freue mich auf die kommenden 1.5 Jahre", erklärt Mölders.