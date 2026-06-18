SC Wiedenbrück verpflichtet drei Youngster - Zwei kommen aus Verl Ostwestfalen setzen auf "U21"-Verstärkungen von red · Heute, 08:53 Uhr · 0 Leser

Seiler war im letzten U19-Jahr bereits Stammspieler in der Oberliga Westfalen. – Foto: SC Wiedenbrück

Regionalligist SC Wiedenbrück setzt weiter auf äußerst junge Neuzugänge. Nach Furkan Yilmaz (22, SC Verl II), Leon Kayser (21, SC Preußen Münster II), Simeon Tsanev (19, SC Paderborn U19) und Tom Krüger (20, DSC Arminia Bielefeld II) wurden nun Niklas Tuppeck (20, Hamburger SV II), Alessandro Toia (20, SC Verl II) und Janis Seiler (18, SC Verl II) präsentiert.

Tuppeck absolvierte seine ersten Schritte beim SV Rödinghausen, ehe er sich zur U17 dem Nachwuchsleistungszentrum von Arminia Bielefeld anschloss. Nach dem Gewinn der deutschen U17-Meisterschaft folgte der Wechsel ins Internat zum Hamburger SV, wo er auf drei erfolgreiche Saisons in der U19-DFB Nachwuchsliga sowie zuletzt der Regionalliga Nord zurückblicken kann. Nun kehrt der gelernte Mittelstürmer zurück in seine Heimat. Toia wurde ebenfalls mit Arminia Bielefeld Deutscher Meister bei den B-Junioren, bevor er zur U19 zum SV Lippstadt 08 wechselte. Nach Einsätzen in der Lippstädter Oberliga-Mannschaft wechselte der Außenverteidiger im vergangenen Sommer zum SC Verl II und absolvierte 28 Partien in der Oberliga Westfalen. Der nächste Entwicklungsschritt soll nun beim SCW erfolgen.

"Ich bin sehr dankbar für die Chance, mich beim SC Wiedenbrück beweisen zu dürfen und möchte hier die nächsten Schritte in meiner Entwicklung machen. Für mich geht mit dem Wechsel und die gleichzeitige Möglichkeit in der Regionalliga spielen zu können ein kleiner Traum in Erfüllung. Die Gespräche und das Umfeld haben mich vom ersten Moment an sehr beeindruckt, was meine Entscheidung für den Wechsel erleichtert hat. Gemeinsam mit meiner neuen Mannschaft werden wir alles für eine erfolgreiche Saison investieren", sagt Toia zu seinem Wechsel. Ebenfalls vom SC Verl - aber nur leihweise - kommt Seiler, der seine fußballerische Ausbildung im Nachwuchsleistungszentrum des SC Paderborn und des VfL Bochum erhalten hat. In seinem ersten A-Junioren Jahr entschied sich der offensive Mittelfeldspieler für den Wechsel zum SC Verl, wo ihm auf Anhieb 13 Tore in 22 U19-Westfalenliga-Spielen gelangen. Im letzten A-Junioren-Jahr gehört er bereits fest zur Verler U21 und absolvierte in der vergangenen Saison 33 Oberliga-Partien. Kein Wunder, dass die Ostwestfalen den Youngster noch in den eigenen Reihen und im Blickfeld der 1. Mannschaft halten möchten. Durch die Leihe soll Seiler nun möglichst viel Spielpraxis direkt unterhalb der 3. Liga bekommen.