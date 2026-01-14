SC Wiedenbrück sichert sich international erfahrenen Innenverteidiger

Dieser war lange Zeit international unterwegs (Kanada 1. Liga, Finnland 2. Liga und USA 2. Liga) und schließt sich damit erstmals seit acht Jahren wieder einem deutschen Verein an. Seit Anfang 2025 vereinslos war er im Sommer als Gastspieler mit Kapitänsbinde bei der neu gegründeten jungen 2. Mannschaft des DSC Arminia Bielefeld II aufgetaucht. Zu einer Verpflichtung kam es nicht. Nun hat der gebürtige Bielefelder beim abstiegsgefährdeten Regionalligisten einen langfristigen Vertrag bis 2027 unterschrieben. "Haris", wie er genannt wird, soll im defensiven Zentrum eine tragende Rolle übernehmen.

Vom damaligen Landesligisten und seinem ersten Herren-Verein VfR Wellensiek gekommen, spielte der gebürtige Bielefelder von 2014 bis 2016 für den DSC Arminia Bielefeld II in der Oberliga Westfalen. Über den FC Gütersloh (Oberliga Westfalen) und RW Erfurt (3. Liga) ging es hinaus in die weite Welt und nun wieder zurück in die Heimat nach Ostwestfalen.