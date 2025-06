SC Wiedenbrück: Neuer Innenverteidiger kommt vom Fast-Drittligisten

Regionalligist SC Wiedenbrück hat sich Torhüter Lukas Kasparek (Westfalia Soest) und Verteidiger Tom Wulf (SC Paderborn II) noch einmal in der Defensive nachgebessert und einen amtierenden Regionalliga-Meister unter Vertrag genommen. Nikola Aracic (24) wechselt vom 1. FC Lokomotive Leipzig nach Wiedenbrück.

Der Innenverteidiger lief in der abgelaufenen Saison 13-mal für die Sachsen auf, die vor dem Halleschen FC Meister der Regionalliga Nordost wurden, in der heiß diskutierten Aufstiegsrelegation zur 3. Liga aber am TSV Havelse scheiterten.

Der gebürtige Bielefelder ist der Sohn des ehemaligen Bundesliga-Stürmers von Hertha BSC und Arminia Bielefeld Ilija Aracic. Ausgebildet wurde Nikola Aracic unter anderem in der Jugend des FC Augsburg und TSV 1860 München, ehe er fünf Jahre lang in der fünftklassigen Bayernliga aktiv war. Zuerst beim TSV Schwabmünchen, dann beim TSV Schwaben Augsburg und schließlich für ein Jahr beim TSV Landsberg, wo er unter Trainer Sascha Mölders auflief, auf den er in Wiedenbrück ab sofort wiedertreffen wird.