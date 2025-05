SC Wiedenbrück: Neue Angreifer kommen aus Gütersloh und Paderborn

Sowohl Dimitrios Touratzidis (27, FC Gütersloh) als auch Marlon Lakämper (22, SC Paderborn 07 II) standen in der vergangenen Saison eher in der zweiten Reihe. Das könnte sich beim SC Wiedenbrück in der kommenden Saison ändern, bei dem beide einen Vertrag bis 2026 unterschrieben haben.

Touratzidis hat seine Torgefahr in seiner Karriere bislang überwiegend in der Oberliga bewiesen, wo er zuletzt für den KFC Uerdingen und dem FC Wegberg-Beeck zweistellig in den Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 getroffen hat. Immerhin 29-mal der gebürtige Grieche in der abgelaufenen Spielzeit beim FCG zum Einsatz, jedoch fast ausschließlich als Joker (drei Tore).

Lakämper steht noch am Anfang seiner Laufbahn und wurde im Sommer 2022 vom SC Paderborn 07 beim damaligen Bezirksliga-Meister VfB Schloß Holte entdeckt, für den er 15 Tore schoss. In der Oberliga-Aufstiegssaison des SC Paderborn 07 II absolvierte der Youngster 15 Einsätze (drei Tore) und wurde daraufhin an den SC Verl II ausgeliehen. Mit acht Toren in 24 Westfalenliga-Partien verdiente er sich die Rückkehr und die Aufnahme in den Paderborner Regionalliga-Kader. Mit lediglich sieben Kurz-Einsätzen (ein Tor) dürfte die abgelaufene Spielzeit aber eher unbefriedigend gewesen sein, so dass nun ein Neustart beim SC Wiedenbrück erfolgt.