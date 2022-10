SC Wiedenbrück: Marcel Hölscher wird Regionalliga-Rekordmann Der 31-jährige Marcel Hölscher hütet seit Sommer 2011 das Tor des SC Wiedenbrück.

Ausgebildet beim Hamburger SV wurde Hölscher mit 19 Jahren in die Regionalliga-Mannschaft des HSV übernommen. Ihm lag ein weiteres Vertragsangebot für die Reserve vor, doch der Weg führte ihn nach Westfalen. "Mir wurde deutlich zu verstehen geben, dass es für mich wegen meiner zu geringen Körpergröße (Anm. der Redaktion: 1,83m) keine Perspektive in Richtung Profikader geben würde. Deshalb wollte ich mir eine neue Herausforderung suchen. Mein damaliger Hamburger Torwarttrainer Richard Golz war aus gemeinsamen HSV-Zeiten noch mit Thomas Stratos befreundet, der als Trainer in Wiedenbrück arbeitete und auf der Suche nach einem neuen Torhüter war. So bin ich dann beim SCW gelandet, was mir auch deshalb gut gefiel, weil mein Heimatort Borgholzhausen nicht allzu weit entfernt ist", erklärte Hölscher gegenüber "fussball.de".

Hölscher wurde Stammtorwart beim SC Wiedenbrück und setzte sich auf Anhieb gegen Platzhirsch Sebastian Lange durch, der später noch Stammkeeper beim SC Verl war. Der heutige Stammtorwart des SV Westfalia Rhynern Alexander Hahnemann war in den Folgejahren sein Konkurrent, aber auch chancenlos im Kampf um den Nr. 1-Status. Es folgte Marius Weeke, bestens bekannt vom TSV Victoria Clarholz. Nach drei Jahren als Ersatzmann hinter Hölscher wurde Weeke Stammkeeper in Clarholz und stieg in die Oberliga Westfalen auf. Beruflich hat es ihn inzwischen nach Brandenburg verschlagen. Zuletzt hatten Tim Siegemeyer (heute Westfalia Kinderhaus) und Maik Rubzov (heute SV Avenwedde) den Nr. 2-Status, aktuell steht seit 2020 Luca Beermann für den "Notfall" parat.

Niemand konnte Hölscher "das Wasser reichen". Mehr als 90% aller möglichen Ligaspiele hat der 31-Jährige bis heute beim SCW bestritten. Seit 2020 trägt er zudem die Kapitänsbinde. "Wiedenbrück ist meine zweite Heimat geworden. Der Verein steht für viel Herz und Leidenschaft. Genau diese Eigenschaften zeichnen auch mich aus", schwärmt der Keeper.