SC Westfalia Kinderhaus: Erfolgreiches Trainer-Duo verlängert

Im Jahre 2010 spielten die Münsteraner noch in der A-Liga, nun ist der Sprung in das westfälische Amateuroberhaus möglich und auch das Ziel von Trainer-Duo Philip Just und Massih Wassey. Beide stiegen im Dezember 2024 von der Co-Trainer-Position zum Cheftrainer-Duo auf und beerbten Omid Asadollahi , der mit der damals nicht minder ambitionierten Mannschaft eine nicht zufriedenstellende Hinrunde hingelegt hatte.

In der Rückrundentabelle belegte der SC Westfalia Kinderhaus letztlich noch Platz 2, der auch immerhin zu Platz 3 in der Gesamttabelle führte. Nun rangiert die Westfalia an der Tabellenspitze der Westfalenliga 1 und hat in einer ausgeglichenen Staffel gute Chancen, bis zum Ende um den Aufstieg in die Oberliga mitspielen zu können.

Doch egal, wie es am Ende ausgeht. Just und Wassey halten weiter das Zepter in der Hand. Auf Social Media gab der Verein am Donnerstagabend die ligaunabhängige Vertragsverlängerung bis 2027 bekannt. Auch Torwart-Trainer Patrick Beyer bleibt.