SC Westfalia Anholt feiert Heimsieg gegen TuS Xanten

Am dritten Spieltag der Bezirksliga Gruppe 4 empfing der SC Westfalia Anholt die Gäste aus der Römerstadt den TuS Xanten am heimischen Pannenbecker. Beide Teams starteten aus dem Tabellenmittelfeld in die Partie, die am Ende mit einem 2:0-Sieg für die Hausherren endete.

Torjäger Til Spiegelhoff brachte Westfalia in der ersten Hälfte per Strafstoß mit 1:0 in Führung. Die Gäste hielten gut dagegen und hatten ihre Druckphasen, konnten daraus aber kein Kapital schlagen. „Wir haben die wichtigen Zweikämpfe gewonnen – deswegen geht der Sieg auch in Ordnung“, bilanzierte Trainer David Kraft, auch wenn er die mangelnde Effizienz seiner Mannschaft im Umschaltspiel kritisierte.

Goldenes Händchen bei der Einwechselung

Nach der Pause bekam Westfalia erneut einen Elfmeter zugesprochen. Diesmal scheiterte Spiegelhoff an Xantens Keeper Owen James Finnerty, doch Joker Emnor Haliti setzte den Nachschuss eiskalt ins Netz. Der eingewechselte Flügelspieler hatte zuvor bereits den Strafstoß herausgeholt. Trainer Kraft lobte anschließend: „Der Wechsel kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Emnor hat mit seinem Tempo sofort Akzente gesetzt – erst den Elfmeter geholt und dann direkt das Tor gemacht. Da muss man ihm gratulieren.“

Mit dem zweiten Saisonsieg steht der Aufsteiger nach drei Spieltagen bei sechs Punkten und belegt einen starken vierten Tabellenplatz.