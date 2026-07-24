SC West vollzieht offenbar erfolgreichen Neustart Nach dem Absturz aus der Oberliga bis in die Kreisliga B vollzieht der SC West wieder einmal einen Neustart. Diesmal jedoch offenbar erfolgreich, wie das erste Testspiel der namhaften Truppe beweist. von Marcus Giesenfeld · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

Der SC West startet positiv in die neue Saison – Foto: Michael Heinz Kelleners

Der Neustart beim SC West begann mit einem Donnerschlag. Gleich im ersten Testspiel ließ es die neu formierte Mannschaft aus Oberkassel richtig krachen. Gegen die Zweitvertretung von Sparta Bilk, einem künftigen Ligarivalen in der Kreisliga B, feierte West einen 9:1-Kantersieg. Sehr zur Freude von Roman Nahimi, der als spielender Sportlicher Leiter des SC West gegen seinen Ex-Verein natürlich besonders im Blickpunkt stand. "Ich habe im Vorfeld gehofft, dass wir das Spiel gewinnen. Dass es am Ende so deutlich wird, war nicht zu erwarten. Aber wir nehmen das natürlich gerne mit", sagt der 38-Jährige.

Nahimi weiß, dass auch Erfolgserlebnisse in bedeutungslosen Testspielen helfen, den Spaß und die Gier nach Erfolgen zu wecken. Gerade dann, wenn man, wie beim SC West, eine auf den ersten Blick bunt zusammengestellte Mannschaft zu einer Einheit formen will. "Wir haben ein paar im Klub gebliebene Jungs behalten, vier Talente aus der eigenen U19 hochgezogen und auch wie angekündigt ein paar Spieler reaktiviert", sagt Nahimi. Insgesamt 30 Akteure umfasst das Aufgebot. Eine Zahl, die man nach Ansicht des sportlichen Leiters im unteren Amateurbereich auch braucht, da dort nicht mehr alles dem Fußball untergeordnet wird. Die "Oldies" zeigen ihre Klasse Do., 16.07.2026, 20:00 Uhr DJK Sparta Bilk Sparta Bilk II SC Düsseldorf-West SC West 1 9 Abpfiff Bei den ersten Einheiten war es auf dem Kunstrasenplatz auch entsprechend voll. "Wir haben immer mindestens 20 Mann auf dem Platz", schwärmt Nahimi. Das spricht für den Ehrgeiz der Aktiven und die Arbeit von Trainer Anton Bobyrew, der ein gutes Feedback von seinem Chef bekommt. "Anton macht es wirklich top. Er verbreitet richtig gute Stimmung", schwärmt Nahimi.