SC West vollzieht offenbar erfolgreichen Neustart

Der Neustart beim SC West begann mit einem Donnerschlag. Gleich im ersten Testspiel ließ es die neu formierte Mannschaft aus Oberkassel richtig krachen. Gegen die Zweitvertretung von Sparta Bilk, einem künftigen Ligarivalen in der Kreisliga B, feierte West einen 9:1-Kantersieg. Sehr zur Freude von Roman Nahimi, der als spielender Sportlicher Leiter des SC West gegen seinen Ex-Verein natürlich besonders im Blickpunkt stand. "Ich habe im Vorfeld gehofft, dass wir das Spiel gewinnen. Dass es am Ende so deutlich wird, war nicht zu erwarten. Aber wir nehmen das natürlich gerne mit", sagt der 38-Jährige.
Nahimi weiß, dass auch Erfolgserlebnisse in bedeutungslosen Testspielen helfen, den Spaß und die Gier nach Erfolgen zu wecken. Gerade dann, wenn man, wie beim SC West, eine auf den ersten Blick bunt zusammengestellte Mannschaft zu einer Einheit formen will. "Wir haben ein paar im Klub gebliebene Jungs behalten, vier Talente aus der eigenen U19 hochgezogen und auch wie angekündigt ein paar Spieler reaktiviert", sagt Nahimi. Insgesamt 30 Akteure umfasst das Aufgebot. Eine Zahl, die man nach Ansicht des sportlichen Leiters im unteren Amateurbereich auch braucht, da dort nicht mehr alles dem Fußball untergeordnet wird.
Bei den ersten Einheiten war es auf dem Kunstrasenplatz auch entsprechend voll. "Wir haben immer mindestens 20 Mann auf dem Platz", schwärmt Nahimi. Das spricht für den Ehrgeiz der Aktiven und die Arbeit von Trainer Anton Bobyrew, der ein gutes Feedback von seinem Chef bekommt. "Anton macht es wirklich top. Er verbreitet richtig gute Stimmung", schwärmt Nahimi.
Die ersten Wochen geben Grund zum Optimismus. Gegen Sparta Bilk zeigten die „Oldies" um Sebastian Schweers (39 Jahre), Ricardo Garcia Torras (38), Fabian Gombarek (35) oder eben auch Nahimi (38) gleich einmal, dass sie das Kicken noch nicht verlernt haben. „Die Älteren gehen auch bei den harten Konditionseinheiten teilweise vorne weg“, freut sich der Sportchef. Besonders der gegen Sparta gleich dreimal erfolgreiche Fabian Gombarek scheint sich noch einmal etwas vorzunehmen. „Er hat richtig Bock auf das Projekt“, lobt Nahimi. Nicht nur auf dem Feld lässt „Gomba“ Taten sprechen. Auch neben dem Platz rührt er die Werbetrommel.
So könnte über ihn auch Tolga Tokcan den Weg zurück zur Schorlemer Straße finden. „Die beiden haben sich im Fitnessstudio getroffen. Tolga macht jetzt ein Probetraining bei uns“, sagt Nahimi. Gut möglich, dass der 37 Jahre alte Mittelfeldspieler mit Oberligaerfahrung am 16. August ebenfalls zum namhaft besetzten Aufgebot zählt, das zum Ligaauftakt den Mitabsteiger Rot-Weiß Lintorf empfängt.