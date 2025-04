Der SC West kann einen Punkt aus der Partie gegen Bilk mitnehmen. – Foto: Dennis Kemmerling

SC West trotzt Favorit Sparta Bilk ein Remis ab Das 2:2 gegen Sparta Bilk wird das abgeschlagene Schlusslicht zwar nicht mehr vor dem Abstieg in die Kreisliga A bewahren können. Eine Überraschung war die Punkteteilung gegen den einstigen Aufstiegsaspiranten aus Bilk aber allemal.

Den Familienausflug in den Zoo konnte Said Essahel El Alaoui am Samstagnachmittag in vollen Zügen genießen. Das Wetter war traumhaft und der Kopf war frei. „Es ist schön, wenn man am Wochenende dann mal nicht über den Fußball ärgern muss“, gab der Trainer des Bezirksligisten SC West zu. Dieser hatte seine Pflicht nämlich schon am Freitagabend erfüllen müssen und dabei durchaus überraschen können.

In Bilk wird sich geärgert „Für die Mannschaft freut es mich, so ein Ergebnis ist wie Balsam auf der Seele“, so der Coach des SC West.

Ganz anders die Stimmungslage bei seinem Bilker Amtskollegen Jörn Heimann. „Wir müssen die Partie 4:1 gewinnen. Uns ist es aber wieder einmal nicht gelungen, das Spiel mit unseren Chancen vorzeitig zu entscheiden. Stattdessen kassieren wir erneut zwei Tore nach Standardsituationen. Auch das ist bei uns ein alt bekanntes Lied“, klagte der 44-Jährige. Die favorisierten Gäste gingen an der Schorlemer Straße durch Marco Meyer (39.) und Alon Abelski (63.) zweimal in Führung, ließen aber insgesamt sowohl im Spiel mit als auch ohne Ball in einigen Sequenzen die nötige Konsequenz vermissen, was das Schlusslicht gegen Ende beider Spielhälften jeweils auszunutzen wusste. Atsushi Waki (42.) markierte noch vor der Pause den Ausgleich. In der Nachspielzeit gelang dem eingewechselten Masahiro Ota tatsächlich noch das Tor zum 2:2-Endstand.