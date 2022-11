Beim SC West ist die Mannschaft eine eingeschworene Truppe. – Foto: Heiko van der Velden

SC West: Teamgeist ist Trumpf Trotz des großen Umbruchs im Sommer hat sich die Mannschaft des SC West mittlerweile gefunden.

Das obligatorische Siegerfoto ist bei den Landesliga-Fußballern des SC West in den vergangenen Wochen fast schon zu einer Tradition geworden. Am vorigen Wochenende, nach dem 6:2-Heimsieg über die Holzheimer SG, posierte die ganze Mannschaft mit einem breiten Grinsen und geballten Jubelfäusten in der Kabine für die Kamera. Auch auf dem Fußballplatz tritt Mannschaft als echte Einheit auf. „Die Spieler verstehen sich untereinander alle ziemlich gut. Das ist mir persönlich auch sehr wichtig“, freut sich Trainer Goran Tomic.

Dass die Mannschaft so schnell zusammengefunden hat, war zu Saisonbeginn nicht unbedingt zu erwarten. Erst kurz vor dem Saisonstart stand das Team fest und auch untereinander kannten sich die Spieler kaum. „Aufgrund der Situation, dass wir sehr wenig Zeit miteinander hatten, haben wir auch keine Zeit gehabt, irgendwelche Teambuildingmaßnahmen zu machen“, erinnert sich Tomic. Überrascht habe es ihn dennoch nicht, dass die Spieler so schnell als Team zusammengewachsen sind. „Das sind alles ganz tolle Charaktere“, sagt Tomic. Dem 46-Jährigen ist es sehr wichtig, dass seine Jungs im Training immer Spaß haben. „Das ist ein unheimlich wichtiger Faktor. Ich baue deshalb sehr gerne ab und zu Trainingsformen ein, die den Spaßfaktor und den Zusammenhalt der Mannschaft fördern“, so Tomic. Zum Beispiel arbeite er viel mit Wettkampfformen und lasse seine Spieler in Teams gegeneinander antreten, das sorge für eine positive Stimmung, erklärt der Coach.