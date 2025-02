Der SC West ist beim Lohausener SV untergegangen. – Foto: Antje Eichwald

SC West stürzt beim Neustart hart ab Das Schlusslicht der Bezirksliga kassiert eine 0:5-Pleite beim SV Lohausen.

Der TSV Urdenbach hat am vergangenen Sonntag in der Bezirksliga für eine kleine Sensation gesorgt. Den 1:0-Auswärtssieg beim Tabellenzweiten SG Benrath-Hassels hatte so wohl niemand auf dem Zettel. Doch Urdenbach war beileibe nicht das einzige Team aus dem Tabellenkeller, das „aufmuckte“. Auch der TuS Gerresheim (0:1 bei Spitzenreiter TSV Solingen) sowie der HSV Langenfeld (3:3 nach 3:1-Führung beim Tabellendritten MSV Düsseldorf) zogen sich gegen Spitzenteams mehr als achtbar aus der Affäre.

So., 09.02.2025, 15:30 Uhr Lohausener SV Lohausen SC Düsseldorf-West SC West 5 0 Abpfiff Nur ausgerechnet die Mannschaft, die Punktgewinne am nötigsten hat, fiel aus der Reihe. Gemeint ist der SC West. Das in der Winterpause personell komplett umgekrempelte Schlusslicht wollte beim Lohausener SV die Aufholjagd starten. Doch das Vorhaben geriet zur Bruchlandung. Statt Aufbruchstimmung herrschte nach der 0:5-Klatsche am Neusser Weg Ernüchterung in Oberkassel. „Das Ergebnis klingt härter als es letztlich war. Aber es ist auch egal, ob wir nun 0:5 oder 2:5 verloren haben. Klar ist, dass die Niederlage gegen diesen gut eingestellten Gegner verdient war“, resümierte Said Essahel El Alaoui.

Der Trainer des SC West hatte gleich sieben in der Winterpause verpflichteten Zugänge in seine Startelf integriert, darunter erwartungsgemäß auch die regionalligaerfahrenen Patrick Dertwinkel und Shunya Hashimoto. Doch dass Namen nicht automatisch auch Punkte in Liga sieben garantieren, bekamen die Gäste in Lohausen direkt vor Augen geführt. Mit ihrem gut funktionierenden Umschaltspiel und den schnellen Offensivleuten um Doppeltorschütze Jannick Meng brachte der LSV seinen Kontrahenten in schwerste Nöte. Schon zur Pause war die Partie beim Stand von 4:0 für die Gastgeber entschieden. Die Uhr tickt