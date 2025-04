SC West steht als Absteiger aus der Bezirksliga fest

Einer, der vor wenigen Monaten kam, um den Klub wieder in ruhigeres Fahrwasser zu manövrieren, zeigte sich nach dem Schlusspfiff am Freitagabend konsterniert. „Ich wusste, dass ich hier eine Mammutaufgabe antreten würde. Die Hoffnung war aber da, die Trendwende einzuleiten. Leider ist uns das nicht gelungen“, gab Trainer Said Essahel El Alaoui ernüchtert zu Protokoll. Quasi mit der Brechstange hatten die Verantwortlichen um Abteilungsleiter Frank Laurini in der Winterpause versucht, den Erfolg zurück nach Oberkassel zu holen und dem ebenfalls erst im Laufe der Spielzeit zum Klub gestoßenen Trainer quasi eine neue Mannschaft zur Verfügung gestellt. Doch die Rechnung, mit einer Reihe namhafter Spieler eine Aufholjagd zu starten, ging nicht auf.

Gegen Eller standen von den Akteuren, die man zur Rückserie verpflichtete, aus unterschiedlichen Gründen nur noch Julien Schneider und Atsushi Waki in der Startelf. „Wir haben das aufgeboten, was noch zur Verfügung stand“, sagt El Alaoui. Derart dezimiert war der SC West für spielfreudige Gäste noch nicht einmal ein adäquater Sparringspartner. „Wir haben die Partie von Beginn an ernst genommen und unsere gute Form unter Beweis gestellt. Seitdem der Druck bei uns raus ist, läuft es wirklich gut“, freute sich Ellers Coach Kerim Kara.