SC West sinnt auf Revanche Die Heerdter kassierten gegen Victoria Mennrath im Hinspiel eine bittere Pleite.

Die Landesliga-Fußballer des SC West gehen ausgeruht in das letzte Spiel des Jahres. Nach einem spielfreien Wochenende steht für die Linksrheinischen am Sonntag das Rückspiel bei Victoria Mennrath an. „Wir haben letzte Woche viel regeneratives Training gemacht, weil wir doch den ein oder anderen angeschlagenen Spieler hatten. Seit Dienstag sind wir wieder voll im Training und bereiten uns auf das Spiel vor“, sagt Trainer Goran Tomic.

Der Gegner ist dem 46-Jährigen noch bestens in Erinnerung, denn das Hinspiel im August war für ihn das erste Ligaspiel an der Seitenlinie des SC West. „Das erste Spiel vergisst man nie“, sagt Tomic und fügt hinzu: „Leider haben wir damals drei Punkte verloren.“ Die Linksrheinischen hatten im ersten Durchgang einen Foulelfmeter verschossen und dann durch einen Elfmeter knapp mit 0:1 verloren. Trotzdem hat Tomic auch positive Erinnerungen an das Spiel: „Was mir damals schon bei meinen Jungs imponiert hat, war, dass sie versucht haben, alles aus sich herauszuholen und es war auch schon das ein oder andere spielerische Element da, was mich sehr positiv gestimmt hat.“

In der Vorbereitung auf das Rückspiel möchte Tomic dem ersten Aufeinandertreffen allerdings nicht zu viel Bedeutung schenken: „Natürlich habe ich mir Notizen gemacht. Die kann ich aber nur beschränkt nutzen, weil jedes Spiel anders ist. Stattdessen wolle er sich nur auf seine Mannschaft konzentrieren. „Das hat uns in den letzten Wochen stark gemacht“, so Tomic.

Die Linksrheinischen reisen mit einer beeindruckenden Serie von sieben Siegen in Folge an, müssen aber auf einen wichtigen Leistungsträger verzichten. Routinier Martin Wagner steht den Düsseldorfern am Sonntag nicht zur Verfügung. Tomic sieht aber keinen Grund zur Panik: „Wir haben etliche Spieler, die nur darauf warten, beginnen zu dürfen“, sagt er. „Da freue ich mich drauf. Wir werden auf jeden Fall eine schlagkräftige Truppe auf dem Platz haben.“