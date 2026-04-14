SC West setzt auf den Neustart mit großen Namen

Schon jetzt scheint klar, dass der SC West in der kommenden Saison eine der erfahrensten und namhaftesten Mannschaften der Kreisliga B stellen wird. Dass damit nicht automatisch der Erfolg zurückkehrt, zeigt das Beispiel von Turu II. Auch die Oberbilker Reserve ging im Sommer mit „Altstars“ wie Saban Ferati oder Fatih Duran in der Kreisliga B an den Start. Inzwischen hat die Turu das Team zurückgezogen. Solch eine Geschichte soll sich beim SC West nicht wiederholen. Der Absturz der Seniorenteams ist schon traurig genug. Vor diesem Hintergrund ist die Verpflichtung von Spielern, die an bessere Zeiten erinnern, schon ein Hoffnungsschimmer.