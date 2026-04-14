SC West setzt auf den Neustart mit großen Namen

In der Kreisliga A ist an diesem Wochenende der erste Würfel gefallen. Nach der 0:9-Klatsche beim VfL Benrath steht Tabellenschlusslicht SC West als erster Absteiger fest. Sieben Spieltage vor Schluss hat der Klub aus Oberkassel, der in der Saison 2021/2022 noch in der Oberliga vertreten war, auch rechnerisch keine Chance mehr, das rettende Ufer zu erreichen. Die bisherige Bilanz des Teams von Anton Bobyrew ist desaströs. Mit nur drei Punkten aus 27 Spielen und einem Torverhältnis von 25:125 verkommt das Team zur Lachnummer.
Die Hoffnung auf bessere Zeiten an der Schorlemerstraße trägt seit einigen Tagen einen Namen. Roman Nahimi soll den Spaß am Fußball nach Oberkassel zurückbringen. Der aktuell noch bei Sparta Bilk in der Bezirksliga aktive 38-Jährige wird in der kommenden Saison als spielender Co-Trainer und als sportlicher Leiter tätig sein.
Und in zweiter Funktion setzt Nahimi schon jetzt Akzente. Nachdem er die Verpflichtung von Fabian Gombarek bei seiner persönlichen Vorstellung direkt öffentlich machte, wartete Nahimi nunmehr mit der Rückholaktion von Sebastian Schweers auf. Mit ihm hatte der neue Sportchef zuletzt in der Saison 2020/2021 in Bilk zusammengespielt. Schweers hatte danach seine Karriere beendet, will es nun aber augenscheinlich noch einmal wissen und den Klub, für den er einst selbst in der Niederrheinliga kickte, wieder in die Erfolgsspur zurückführen.
Schweers dürfte nicht der einzige Haudegen bleiben, den Nahimi zu einem Comeback verhlft. Schon jetzt kursieren weitere Namen als potenzielle Neuzugänge beim SC West. Sogar Oliver Thederahn soll sich mit dem Gedanken an eine Rückkehr auf den Platz befassen. Der 40 Jährige war zu seiner Blütezeit einer der herausragenden Amateurkicker im Kreis. Wenig überraschend blickt auch Thederahn auf eine Vergangenheit bei Sparta Bilk und beim SC West zurück.
Schon jetzt scheint klar, dass der SC West in der kommenden Saison eine der erfahrensten und namhaftesten Mannschaften der Kreisliga B stellen wird. Dass damit nicht automatisch der Erfolg zurückkehrt, zeigt das Beispiel von Turu II. Auch die Oberbilker Reserve ging im Sommer mit „Altstars“ wie Saban Ferati oder Fatih Duran in der Kreisliga B an den Start. Inzwischen hat die Turu das Team zurückgezogen. Solch eine Geschichte soll sich beim SC West nicht wiederholen. Der Absturz der Seniorenteams ist schon traurig genug. Vor diesem Hintergrund ist die Verpflichtung von Spielern, die an bessere Zeiten erinnern, schon ein Hoffnungsschimmer.