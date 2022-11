SC West mit halbem Dutzend West setzt seine Siegesserie fort. Unterrath verliert bei der Premiere des neuen Trainers.

VSF Amern – SG Unterrath 2:0. Noch keine Wunderdinge konnte Christian Schmitz in seinem ersten Spiel als Trainer des Landesligisten SG Unterrath verrichten. Doch bei der letztlich nicht unverdienten 0:2-Niederlage bei der VSF Amern sah der neue Coach auch einige Dinge, die ihn zuversichtlich stimmten. „Ich bin sogar stolz auf meine Mannschaft“, sagte Schmitz in der Nachbetrachtung. „Die Jungs haben dem Tabellendritten über weite Strecken wirklich alles abverlangt.“

„Nach dem 0:1 hat man gesehen, dass die Mannschaft Schwierigkeiten in Sachen Fitness hat. Das sind aber Dinge, die wir in den kommenden Wochen beheben können“, sagte Schmitz. Das 0:1 (67.) war somit letztlich auch schon vorentscheidend. Immerhin brachen die Gäste danach nicht vollends ein. Ein weiteres Gegentor setzte es aber dennoch (77.).

SC West – Holzheimer SG 6:2. Goran Tomic konnte das Gerede von der Siegesserie des SC West nicht mehr hören. „Mich interessiert nicht, wie viele Siege in Folge wir jetzt haben“, sagte der Trainer nach dem 6:2-Sieg gegen die Holzheimer SG – dem fünften Erfolg am Stück – mit der nötigen Lockerheit. „Mich interessiert, dass die Jungs Fußball spielen, dass sie Spaß und langsam zu sich gefunden haben.“ Alle drei Punkte erfüllten die Oberkasseler am Sonntag zur vollen Zufriedenheit ihres Coaches.

„Es war ein verdienter Sieg“, sagte Tomic. „Wir haben von Anfang an das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben.“ Und sie erreichten auch das Ziel, das der 46-Jährige vor der Partie ausgerufen hatte: „Wir wollten ans Tabellenmittelfeld ran, damit der Abstand nicht zu groß wird.“

Schon nach fünf Minuten lag der ehemalige Oberligist in Führung – durch ein Eigentor von Joel Trotzki, das Kosei Fujita mit einer scharfen Hereingabe allerdings auch ein wenig erzwungen hatte. Und nachdem die Holzheimer rasch zum Ausgleich gekommen waren, tat sich Fujita gleich ein zweites Mal hervor, indem er den SCW wieder nach vorne brachte.

Von diesem Moment an lief es wie am Schnürchen. Jack Tran versetzte einen Gegenspieler und traf ins lange Eck. Mit einer 3:1-Führung gingen die Oberkasseler in die Kabine, bauten sie nach Wiederbeginn aber schnell aus: Diyar Turan nickte eine Flanke per Kopf über die Linie. Anschließend schöpften die Gäste noch einmal Hoffnung und verkürzten ihrerseits auf 2:4, doch in den Schlussminuten schraubten Daniel Anzelm und Hiromasa Sato das Ergebnis in eine stattliche Höhe.

Tomic trat hinterher jedoch auf die Bremse. „Der Klassenverbleib ist nach wie vor unser Ziel“, sagte er. „Auch dieser Sieg war nur eine erfolgreiche Etappe.“