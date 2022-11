SC West klettert auf Rang drei Der Landesligist aus demLinksrheinischen bezwingt auch Tabellenführer FC Büderich.

Der SCW nutzte dagegen seine erste nennenswerte Offensivaktion und kam nach einer Ecke durch Diyar Turan zum Ausgleich. Im zweiten Durchgang entwickelte sich dann eine ausgeglichene Partie mit Torchancen auf beiden Seiten und dem besseren Ende für den SCW.

Victoria Mennrath – Rather SV 3:1. Der Rather SV hat nach der vierten Saison-Niederlage die Chance verpasst, zur Spitze aufzuschließen. „Mennrath ging nach einer Standard-Situation verdient in Führung“, konstatierte der Gästetrainer Deniz Aktag, „sie waren galliger.“ Danach habe der Gegner jedoch den Vorsprung verwalten wollen, was den Rathern in die Karten gespielt habe. Christian Bus habe noch vor der Pause zweimal den Ausgleich verpasst. Nach der Pause gelang Mennrath jedoch das 2:0. Vorausgegangen war ein Ballverlust von Lejs Zenuni: „Das darf in der Landesliga in der Spieleröffnung nicht passieren“, ärgerte sich der Coach. Beim dritten Gegentreffer gab schließlich Kapitän Baris Atas keine glückliche Figur ab. Youssef El Boudihi markierte noch den Ehrentreffer. In der Schlussphase hätten die Rather sogar noch Chancen gehabt, um mit einem Punkt nach Hause zu fahren: „In den letzten 30 Minuten waren wir am Drücker, ein Unentschieden wäre drin gewesen“, so. Doch mit Blick auf die gesamte Spielzeit ging die Pleite in Ordnung.



SC Kapellen - SG Unterrath 5:0. Wenn sich sogar der Trainer für den Auftritt der eigenen Mannschaft schämt, sagt das vieles aus. „Es war einfach peinlich, wie wir uns präsentiert haben“, sagte Christian Schmitz nach der 0:5-Pleite der SG Unterrath beim SC Kapellen. Im Kellerduell blieb die SGU nicht nur sportlich alles schuldig. Auch insgesamt drei Platzverweise für zwei Spieler und ein Mitglied des Trainerstabs stimmen bedenklich. „Letztlich haben wir die Quittung für das erhalten, was wir in den letzten 14 Tagen geleistet haben“, sagte Schmitz und spielte damit indirekt auf die unzureichende Trainingsbeteiligung am Franz-Rennefeld-Weg an. Offenbar ist in Unterrath immer noch nicht jedem Spieler bewusst geworden, dass der Weg aus der Abstiegszone nur über harte Arbeit führt. Ob die Vorführung in Kapellen nun endlich dazu diente, auch dem Letzten im Aufgebot die Augen zu öffnen, bleibt abzuwarten. „Ich habe mich beim Gegner bedankt, dass er irgendwann den Fuß vom Gaspedal genommen hat. Ansonsten hätte das für uns in einem richtigen Debakel enden können“, gab Christian Schmitz ernüchtert zu Protokoll. Die Gastgeber waren giftig und fleißig, wie es sich im Tabellenkeller gehört. Und das reichte, um der SGU den Zahn zu ziehen. Die rote Karte für Hüseyin Mert Aflaz (53.) und die gelb-rote Karte für Ionas Frantzozas (61.) taten ihr Übriges hinzu. Der Frust übertrug sich auch auf die Trainerbank, die Christian Schmitz nebenbei veruschte auch noch unter Kontrolle zu halten. Dabei hatte der neue Coach mit seiner indisponierten Mannschaft eigentlich schon genug zu tun.