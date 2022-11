SC West II mit starker Siegesserie in der Kreisliga Kreisliga A Düsseldorf: Der SC West II siegt mit 2:0 beim SV Wersten.

Beim SC West kann von herbstlicher Tristesse in diesen Tagen wahrlich nicht die Rede sein. Die erste Mannschaft eilt in der Landesliga inzwischen von Sieg zu Sieg und mit großen Schritten aus dem Tabellenkeller. Und für die in der Kreisliga A spielende zweite Mannschaft der Oberkasseler könnte es aktuell auch kaum besser laufen. Das Team von Justus Heinzen nahm jetzt auch die schwere Auswärtshürde beim Bezirksliga-Absteiger SV Wersten 04 und ist nach dem 2:0-Erfolg nun schon seit vier Partien ungeschlagen.

„Derzeit funktioniert bei uns fast alles. Wir harmonieren als Team sehr gut“, so Heinzen. Auf dem Sportplatz am Scheideweg stellte West unter Beweis, nicht alleine abhängig von Ben Krümpelmann (20 Saisontore) zu sein. Für den diesmal leer ausgegangenen Torjäger sprang Max Arens mit einem Doppelpack in die Bresche (17., 38.). „Der SC West war vor dem Tor einfach galliger. Wir haben zu viele Chancen vergeben. So kann man dann auch nicht gewinnen“, sagte Werstens Trainer Olaf Faßbender, dessen Team nur noch Tabellen 13. ist. Der SC West kletterte hingegen auf Rang sechs. „Wir haben großes Potenzial und erwarten durchaus noch mehr“, sagt Heinzen.