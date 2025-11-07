 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Der SC West ist am Freitagabend im Einsatz.
Der SC West ist am Freitagabend im Einsatz. – Foto: Michael Heinz Kelleners

SC West hofft auf Befreiungsschlag, Spitzenspiel in Benrath

Mit der Partie zwischen dem SC West und SV Wersten 04 startet der Spieltag in der Kreisliga A Düsseldorf am Freitagabend.

Verlinkte Inhalte

KL A Düsseldorf
SC West
Urdenbach
TuS Gerresh.
Wersten 04

Mit einem Sieg im Nachholspiel hat sich Türkgücü Ratingen nun fest in der Verfolgergruppe von Spitzenreiter SC Unterbach etabliert. Am Sonntag kommt es zum Heimspiel gegen die SpVg Hilden 05/06. Unterbach empfängt den KSC Tesla, zum Spitzenspiel kommt es zwischen dem VfL Benrath und den Sportfreunden Gerresheim, der FC Bosporus empfängt die DJK Tusa. Los geht es aber bereits am Freitagabend, denn da trifft Schlusslicht SC West auf den SV Wersten 04. Diese Spiele gibt es außerdem.

>>> Folgt FuPa Niederrhein auf WhatsApp

So läuft Spieltag 13

>>> Alle Transfers im Überblick

Schlusslicht am Freitag gefordert

Heute, 19:30 Uhr
SC Düsseldorf-West
SC Düsseldorf-WestSC West
SV Wersten 04
SV Wersten 04Wersten 04
19:30

Das sind die Spiele am Sonntag

So., 09.11.2025, 18:00 Uhr
AC Italia Hilden
AC Italia HildenAC Italia
TuS Gerresheim
TuS GerresheimTuS Gerresh.
18:00

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
Türkgücü Ratingen
Türkgücü RatingenTürkgücü
SP.-VG. Hilden 05/06
SP.-VG. Hilden 05/06Hilden 05/06
15:30live

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach
KSC Tesla 07
KSC Tesla 07KSC Tesla 07
15:30

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
VfL Benrath
VfL BenrathVfL Benrath
Sportfreunde Gerresheim
Sportfreunde GerresheimSF Gerreshei
15:30

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr
TSV Urdenbach
TSV UrdenbachUrdenbach
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich II
15:00

So., 09.11.2025, 15:15 Uhr
ASV Tiefenbroich
ASV TiefenbroichTiefenbroich
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99 II
15:15

So., 09.11.2025, 13:00 Uhr
Rot-Weiß Lintorf
Rot-Weiß LintorfRW Lintorf
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
SC Schwarz-Weiß 06 DüsseldorfSchwarz-Weiß
13:00

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr
FC Bosporus Düsseldorf
FC Bosporus DüsseldorfFC Bosporus
DJK Tusa 06 Düsseldorf
DJK Tusa 06 DüsseldorfTusa 06
15:00live

>>> Hier gibt es die aktuelle Tabelle

________________

Das sind die nächsten Spieltage

14. Spieltag
So., 16.11.25 13:00 Uhr FC Büderich II - VfL Benrath
So., 16.11.25 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - SC Düsseldorf-West
So., 16.11.25 15:00 Uhr AC Italia Hilden - Türkgücü Ratingen
So., 16.11.25 15:15 Uhr SV Wersten 04 - TuS Gerresheim
So., 16.11.25 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - FC Bosporus Düsseldorf
So., 16.11.25 15:30 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - Rot-Weiß Lintorf
So., 16.11.25 15:30 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - ASV Tiefenbroich
So., 16.11.25 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - TSV Urdenbach
So., 16.11.25 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - SC Unterbach

15. Spieltag
Do., 27.11.25 19:45 Uhr TSV Urdenbach - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
Fr., 28.11.25 19:30 Uhr SC Düsseldorf-West - Sportfreunde Gerresheim
So., 30.11.25 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 30.11.25 15:00 Uhr TuS Gerresheim - Türkgücü Ratingen
So., 30.11.25 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - AC Italia Hilden
So., 30.11.25 15:15 Uhr SV Wersten 04 - KSC Tesla 07
So., 30.11.25 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 30.11.25 15:30 Uhr SC Unterbach - FC Büderich II
So., 30.11.25 15:30 Uhr VfL Benrath - DSC 99 Düsseldorf II

Aufrufe: 07.11.2025, 08:30 Uhr
Marcel EichholzAutor