SC West hat einen Trainer für die Kreisliga A gefunden

Marcus John ist beim SC Düsseldorf-West gerade erst als Berater des Vorstands offiziell vorgestellt worden. Doch in der Kürze der Zeit hat der 50-Jährige eine wichtige Weichenlegung vorgenommen. Mit Caglar Mollaahmetoglu und Murat Yildiz werden künftig zwei Trainer gleichberechtigt das Sagen haben. Das Duo soll den Klub nach dem vorzeitigen Rückzug aus der Fußball-Bezirksliga in der Kreisliga A wieder in ruhigeres Fahrwasser führen.