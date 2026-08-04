SC West fordert Rücktritt von Verbandsfunktionären "Vertrauen eines großen Teils der Fußballgemeinschaft verloren" von PM / red · Heute, 17:49 Uhr · 0 Leser

– Foto: rheingerufen

Der Abstiegskampf in der Kölner Kreisliga A hat eine Krise ausgelöst. Nach einer Urteilsaufhebung durch das Bezirkssportgericht, einer Neuansetzung im Sommer und dem daraus resultierenden Abstieg fordert der SC West Köln den Rücktritt mehrerer Kreis- und Verbandsfunktionäre. Im Zentrum des Konflikts steht die sportgerichtliche Bewertung eines abgebrochenen Meisterschaftsspiels.

Der Ursprung der juristischen und sportlichen Auseinandersetzung datiert auf den 13. Juni. In der Partie der Kreisliga A zwischen dem FC Pesch II und dem ESV Olympia brach der Schiedsrichter das Spiel in der 96. Spielminute beim Stand von 3:4 ab, nachdem er sich von einem Pescher Akteur bedrängt gefühlt hatte. Während das Kreissportgericht in erster Instanz die Begegnung mit 2:0 für den ESV Olympia wertete und den betreffenden Spieler für sechs Partien sperrte – was den Abstieg der Pescher Reserve und den Klassenerhalt des SC West bedeutet hätte –, hob das Bezirkssportgericht diese Entscheidung in zweiter Instanz auf. Die Richter ordneten eine Neuansetzung an, da der Unparteiische nicht alle Mittel zur Fortsetzung des Spiels ausgeschöpft habe. Die Terminierung der Wiederholungspartie im Juli hatte gravierende Konsequenzen. Da das Spiel erst im Zeitraum der nachfolgenden Spielzeit stattfand, unterlagen die Akteure keiner Festspielregelung aus der Vorsaison. Der FC Pesch nutzte diesen Umstand, bot Spieler seines Landesliga-Kaders auf und gewann die Begegnung mit 4:2. Durch diesen Erfolg verblieb Pesch II in der Kreisliga A, während der SC West auf einen Abstiegsplatz in die Kreisliga B abrutschte. Ein anschließender Antrag des SC West, die Staffel zur Abmilderung des Härtefalls temporär von 16 auf 17 Mannschaften aufzustocken, wurde vom Verband abgelehnt.

Gegen diese Kette von Entscheidungen richtet der SC West in einer offiziellen Pressemitteilung fundamentale Kritik an Verband und Gerichte. So erklärten die Verantwortlichen: „Die Ereignisse der vergangenen Wochen haben bei uns tiefe Enttäuschung, Fassungslosigkeit und Unverständnis hinterlassen. Der SC West möchte unmissverständlich klarstellen, dass wir uns vom Verhalten des FC Pesch ebenso im Stich gelassen fühlen wie von den Entscheidungen der zuständigen Sportgerichte, des Kreisvorstands, des Spielausschusses und des Fußball-Verbands Mittelrhein.“ Kritik an den Verbandsentscheidungen Aus Sicht der Ehrenfelder hätte das Spiel unter den gegebenen Umständen nicht neu angesetzt werden dürfen. „Der Schiedsrichter hätte geschützt werden müssen. Dass dieses Spiel überhaupt wiederholt wurde, ist für uns bis heute nicht nachvollziehbar. Und selbst am Ende gab es noch die Möglichkeit, im Sinne der Fairness und Gerechtigkeit die Kreisliga A für eine Saison temporär aufzustocken, um den offensichtlichen Härtefall für den SC West zu vermeiden. Auch dieser Weg wurde nicht gegangen“, bekräftigte der Verein in seinem Statement.