SC Weßling verstärkt sich mit Nachwuchstalenten

Mitten im Aufstiegskampf zur Bezirksliga plant der SC Weßling schon für die neue Saison: Der 19-jährige Yannick Starck wird ab 1. Juli das schwarz-gelbe Trikot tragen. Mit dem 19-jährigen Pascal Tütsch wechselt ein talentierter Torhüter in Sommer nach Weßling. Ab sofort verstärkt der 18-jährige Oskar Schönberger wieder das Team, nachdem er seine mehrmonatige Auslandsreise beendet hat.

Starck wechselte 2019 vom SCW in die Jugend des SC Unterpfaffenhofen, wo er 2021 mit der U15 in die Bayernliga aufstieg und 2024 den Meistertitel in der BOL sowie den Aufstieg in die U19-Landesliga feierte.