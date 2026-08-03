SC Weßling verliert Testspiel gegen VfR Garching II durch Abseitstor

Weßling,1.08.2026, Fußball Weßling-Garching, Nr.4 – Foto: Andrea Jaksch

Der SC Weßling unterliegt zwei Wochen vor dem Saisonstart mit 0:1 gegen den Kreisliga-Absteiger. Das einzige Tor fiel laut Trainer Manuel Bönsch aus einer Abseitsposition.

Kreisliga

SC Weßling – VfR Garching II0:1 (0:1)

Zwei Wochen vor dem Punktspielstart in der Kreisliga 1 ist der SC Weßling noch nicht in Topform. „Wir wollen einen neuen Spielstil implementieren, haben außerdem einige Angeschlagene und Urlauber. Es braucht einfach ein bisschen Zeit“, sagte der neue SCW-Trainer Manuel Bönsch nach der Niederlage gegen Kreisliga-Absteiger Garching II am Samstag.

Die mit einigen Spielern aus dem Bezirksliga-Team verstärkten Gäste aus dem Münchner Norden bereiteten Weßling vor allem im ersten Durchgang einige Probleme. „Sie sind mit ordentlich Wucht ins Spiel gekommen. In Sachen Intensität war es für uns ein guter Test“, so Bönsch. Nach 24 Minuten erzielte Alen Sabljic das Tor des Tages, allerdings laut SCW-Coach aus einer Abseitsposition heraus. Mehr Tormöglichkeiten hätte in der ersten Halbzeit sein Team gehabt, brachte den Ball aber nicht im gegnerischen Tor unter. „Wir waren mit Sicherheit nicht die schlechtere Mannschaft“, betonte Bönsch. Nach dem Seitenwechsel neutralisierten sich beide Teams dann weitgehend. „Jede Mannschaft war in gewissen Phasen dominant“, stellte der Weßlinger Trainer fest.

Am Samstag ist der Sportclub zur Generalprobe beim FC Teutonia München zu Gast, eine Woche später steht der Pflichtspielauftakt bei der DJK Waldram an. „Ich glaube, dass wir in zwei Wochen so weit sind, ein gutes Spiel zu machen – aber ich bin auch froh, dass wir noch zwei Wochen haben“, fasste Bönsch die Lage zusammen.

Kreisklasse

SG Wielenbach/Pähl – MTV Dießen0:6 (0:4)

Zwei Wochen vor dem Punktspielstart in der Kreisklasse haben Dießens Fußballer den ersten Sieg der Vorbereitung gefeiert – und der fiel bei der SG Wielenbach/Pähl deutlich aus. MTV-Spielertrainer Philipp Ropers hatte bei seinem Team bereits zuletzt eine positive Entwicklung gesehen und erkannte den nächsten Schritt nach vorn. „Es war mit und gegen den Ball eine gute Leistung, gerade von den jungen Spielern“, lobte Ropers. Man habe nahezu keine Abschlüsse des Gegners zugelassen und auch in der Höhe verdient gewonnen.

In der ersten Halbzeit hatte Dießen viel Ballbesitz, die Partie spielte sich vorwiegend in der Hälfte der Gastgeber, Vorjahreszehnter der Kreisklasse 3, ab. Wissam Alsalti, Julian Pena, Moritz Fichtel und Daniel Karthe sorgten für eine 4:0-Halbzeitführung des MTV. Nach der Pause setzten die Gäste vermehrt auf Konter, spielten allerdings nicht alle sauber zu Ende. Dennoch reichte es zu weiteren Treffern von Lukas Frank und Benjamin Steffes. „Das war ein guter Schritt, aber wir müssen es auch nächste Woche gegen einen stärkeren Gegner beweisen“, sagte Ropers. Am Sonntag steht die Generalprobe gegen die FT München-Gern an, ehe es am 16. August mit dem Auswärtsderby beim TSV Herrsching wieder ernst wird.

A-Klasse

TSV Erling-Andechs – TSV Rott/Lech2:1 (0:0) Tore: 0:1 L. Hofmann (60.), 1:1 J. Hofmann (67.), 2:1 Pfänder (87.)