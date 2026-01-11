SC Weßling U17: Hallenmeisterschaft Kreis Zugspitze

SC Weßling U17 - 3. Platz bei der Hallenmeisterschaft im Kreis Zugspitze – Foto: SC Weßling

Am 10. Januar 2026 fand die Endrunde der Hallenmeisterschaft im Kreis Zugspitze statt. Insgesamt zehn Teams kämpften in zwei Gruppen um den Einzug in das Finale. Die beiden Finalteilnehmer vertreten den Kreis Zugspitze dann bei den oberbayerischen Hallenmeisterschaften. In Gruppe A setzte sich der TSV 1865 Murnau vor der FT Starnberg 09 durch und stellten die ersten Halbfinalteilnehmer. Die Plätze dahinter belegten der TuS Holzkirchen, der TSV Peiting und der SC Olching.

Das Team des SC Weßling musste sich nur dem Gruppensieger vom TSV Otterfing mit 2:0 im letzten Gruppenspiel geschlagen geben. Davor wurden der SV Hohenfurch mit 2:0 und die SG Penzberg mit 4:0 besiegt. Im "Derby" gegen den SC Unterpfaffenhofen reichte den Gelbschwarzen ein 0:0 Unentschieden, um sich für das Halbfinale zu qualifizieren. Dort traf das Team der Trainer Til Mehl und Dominik Brackmann auf den TSV 1865 Murnau. Trotz klarer Chancen wollte das Runde nicht in das Eckige gehen. Ein Pfostentreffer in der zweiten Minute sowie zwei ganz dicke Chancen in der siebten bzw. achten und letzten Spielminute blieben ungenutzt. Der große Favorit aus Murnau konnte derweil über die ganze Spielzeit keine Torchance verbuchen. So fiel die Entscheidung im Sechsmeterschießen und da setzten sich die Murnauer knapp mit 6:5 durch.