SC Weßling: Torhüter Jannik Toepfer mit starker Leistung

Mit lediglich zwei Ersatzspielern fuhr unsere Zwoate zum SV Kottgeisering. Mit Luca Leschinski, Vincent Verplanke und Mohammed Al-Sadi verstärkten drei Spieler aus dem Kader der 1. Mannschaft das Team von Coach Ali Kaya. Von Beginn an entwickelte sich ein intensives Spiel zwischen den beiden Mannschaften, wobei die Gastgeber mehr mit langen Bällen auf ihre schnellen Offensivkräfte setzten. Davon kamen auch einige hinter die Kette. Torhüter Jannik Toepfer spielte hervorragend mit und konnte bis auf einmal alle Situationen vor dem 16er klären. In der neunten Minute war der Stürmer einen Tick schneller am Ball, umkurvte den Torhüter, legte den Ball im Strafraum am Abwehrspieler vorbei, aber zu weit und der Ball kullerte ins Torhaus – Glück gehabt.

Die schwarzgelben SCWler suchten die Lösung meist im spielerischen, scheiterten im 1:1 am Abwehrspieler oder spielten den letzten Pass zu ungenau. Der Führungstreffer viel in 36. Minute, als Kapitän Felix Langner einen Freistoß an der Mittellinie hoch in den Strafraum hob, die Kopfballabwehr direkt vor die Füße von Nicolas Schulte viel und dieser souverän aus 14 Meter die Kugel einnetzte. Mit der nicht unverdienten 1:0-Führung ging es zum Pausentee. Die Kottgeiseringer investierten im zweiten Durchgang etwas mehr, ohne jedoch sich zwingende Möglichkeiten zu erspielen bzw. wenn dann war die letzte Station Jannik Toepfer. In der 63. Minute musste Felix Langner nach rüdem Foul verletzt den Platz verlassen. Am Spielverlauf änderte dies nichts und in der 81. Minute besorgte Mohammed Al-Sadi mit einem überlegten Schuss ins lange Eck den 2:0 Endstand. Vorausgegangen war eine Ecke, ein Schussversuch von Luca Leschinski, der abgefälscht Mohammed am linken Sechsereck vor die Füße viel.