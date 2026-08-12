SC Weßling startet ohne Torwart in die Saison – und reaktiviert Ex-Keeper Kreisliga Starnberg von Tobias Empl · Heute, 09:45 Uhr · 0 Leser

Taras Prystupa (r.) ist einer von sechs Neuzugängen beim SC Weßling. Hinzu kommen zwei reaktivierte frühere SC-Spieler, darunter Keeper Johannes Urban. – Foto: Photographer: Andrea Jaksch

Der Fußball-Kreisligist konnte in der Vorbereitung auf keinen gelernten Torwart zurückgreifen. Jetzt springt Johannes Urban ein, der eigentlich schon aufgehört hatte.

Fußball-Kreisligist SC Weßling hat erfolgreiche Jahre hinter sich. Nach dem Sprung in die Kreisliga 2022 konnte sich das Team dort unter der Leitung von Trainer Milan Lapuh etablieren und landete in den vergangenen beiden Spielzeiten sogar auf den Plätzen zwei und drei. Zum Sturm auf die Bezirksliga bläst der neue Trainer, Manuel Bönsch, kurz vor dem Start der Saison 2026/27 jedoch nicht. „Das Niveau in der Liga ist ziemlich hoch. Es wäre vermessen, vom Aufstieg zu sprechen“, sagt der 32-Jährige. Er verzichtet darauf, ein tabellarisches Saisonziel auszugeben. Die wichtigste Aufgabe in der ersten gemeinsamen Saison mit einem neuen Trainer und einem auf einigen Positionen veränderten Kader bestehe darin, sich als Mannschaft weiterzuentwickeln. „Wir wollen weitere Schritte gehen hin zu dem Fußball, den wir spielen möchten“, sagt Bönsch.

Abgang von Jakob Brugger zum SC Olching schmerzt Man habe sich vorgenommen, eine dominante Spielweise an den Tag zu legen und immer zu agieren – egal ob bei eigenem Ballbesitz oder bei Ballbesitz des Gegners, so Bönsch. Erste Schritte auf dem Weg dorthin habe man in der Vorbereitung bereits gemacht, der Prozess werde jedoch einige Zeit brauchen, kündigt der neue Mann an. Verzichten muss der Trainer dabei auf einen absoluten Leistungsträger der Vergangenheit. Jakob Brugger ist zum Landesligisten SC Olching gewechselt, wo er sich dann auch auf Anhieb etabliert hat. „Dieser Abgang tut natürlich schon weh“, räumt Bönsch ein. Dafür kamen aber gleich mehrere Neuzugänge nach Weßling. Progon Maloku ist nach einer Fußballpause wieder zurück, zudem kamen Ivan Hruienko (TSV Forstenried), Christian Kronthaler (SC Unterpfaffenhofen), Nikolas Ziereis (FC Dreistern), Taras Prystupa (SV Planegg-Krailling) und Tobias Benner (FC Altstetten).