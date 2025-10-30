Einstimmig wiedergewählt: der Vorstand des SC Weßling mit (v.l.) Boris Kemeter, Alexandra Beier, Claudia Bruns und Wolfgang Wächter. – Foto: Photographer: Andrea Jaksch

SC Weßling sichert langfristig zwei neue Fußballplätze

Der Verein plant mit wachsender Mitgliederzahl und neuer Pacht die Erweiterung seiner Trainingsplätze, steht aber vor Finanzierungsproblemen.

Der SC Weßling hat auf seiner jüngsten Mitgliederversammlung den Vorstand neu gewählt, über die Pacht zweier Fußballtrainingsplätze entschieden und die angespannte finanzielle Lage des Vereins diskutiert. In ihrem Bericht bedankte sich die Vorsitzende Claudia Bruns vor den 44 anwesenden Mitgliedern ausdrücklich bei Geschäftsstellenleiterin Beate Berdau, allen Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleitern, Trainerinnen und Trainern sowie Übungsleiterinnen und Übungsleitern für deren ehrenamtlichen Einsatz. Ein besonderer Erfolg im vergangenen Jahr war neben den Höhepunkten wie M-net-Turnier, 30. Seelauf, Fast-Aufstieg der Fußballer in die Bezirksliga oder Fischerstechen die Fertigstellung der Calisthenics-Anlage. „Die Kosten von 23 000 Euro konnten bis auf 4500 Euro durch Spenden finanziert werden – herzlicher Dank an alle Spenderinnen und Spender sowie die Helfer beim Aufbau“, so Bruns. Für den verbleibenden Betrag wurde ein Förderantrag beim Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) gestellt.

Der Sportclub zählt aktuell fast 1800 Mitglieder in 14 Abteilungen. „Das heißt, fast ein Drittel der Weßlinger Bevölkerung ist Teil unseres Vereins“, betonte Bruns. Über 600 Kinder finden beim SCW ein sportliches Zuhause. „Seit 2023 hat sich die Zahl der in den verschiedenen Jugendabteilungen gemeldeten jungen Sportlerinnen und Sportler nahezu verdoppelt.“ Mit Blick auf das neue Bayerische Sportgesetz hob Bruns die Schlüsselrolle der Sportvereine bei der Förderung von Kindern und Jugendlichen hervor. Sie betonte: „Der SC Weßling nimmt diese Verantwortung mit ganzer Überzeugung wahr und erfüllt diese Aufgabe zu 100 Prozent.“ Die Vorsitzende wies jedoch darauf hin, dass das Gesetz offenlässt, wie die nötigen Strukturen langfristig finanziert werden können. Steigende Verbandsgebühren, Kosten im Spielbetrieb und allgemeine Preissteigerungen hätten 2024 dazu geführt, dass keine Rücklagen für Infrastrukturprojekte gebildet werden konnten. Als Reaktion darauf wurden die Spartenbeiträge in den Abteilungen mit Jugendarbeit zum Teil massiv erhöht oder neu eingeführt, wobei auf soziale Verträglichkeit geachtet wurde.