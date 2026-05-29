SC Weßling mit Verabschiedungen: Brugger wechselt wohl zum SC Olching

Verabschiedung von verdienten Personen: Weßlings Kapitän Markus Koller (3.v.l.) dankte stellvertretend den zum Saisonende scheidenden (v.l.) Christian Thorenz, Christian Grössler, Jakob Brugger, Martin Jakob und Milan Lapuh. – Foto: Privat

Martin Jakob ist realistisch. „Die Chance, dass wir noch Zweiter werden, ist bei unter zehn Prozent“, sagt der scheidende Abteilungsleiter von Fußball-Kreisligist SC Weßling. Zwar beträgt der Rückstand auf den SC Unterpfaffenhofen-Germering nur einen Punkt. Doch der SCU ist in seinem letzten Spiel zu Hause gegen den verletzungsgebeutelten TSV Oberalting-Seefeld klarer Favorit. Es wird wohl nichts werden mit der erneuten Relegation zur Bezirksliga am Meilinger Weg.

Der Sportclub nutzte daher das letzte Saison-Heimspiel am Samstag gegen Maisach, um sich von verdienten Personen zu verabschieden. Dass Jakob als Abteilungsleiter sowie Christian Grössler (stellvertretender Abteilungsleiter), Milan Lapuh (Cheftrainer) und Christian Thorenz (Herrenleiter) aufhören werden, ist schon länger bekannt. Eher überraschend kam die von Kapitän Markus Koller durchgeführte Verabschiedung von Jakob Brugger. Der 27-jährige Allrounder wechselt aller Voraussicht nach zum frisch gebackenen Landesliga-Rückkehrer SC Olching. „Der Wechsel ist aber noch nicht in trockenen Tüchern“, sagt Weßlings Abteilungsleiter. Er hat Verständnis für Bruggers Wunsch. „Jakob soll es höherklassig versuchen.“