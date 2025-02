SC Weßling im Trainingslager am Gardasee

Das Spiel gegen den SV Lohhof wurde auch in der Höhe verdient mit 0:5 verloren. Allerdings arbeiteten die Lohhofer im Trainingslager am Feintuning, da sie bereits am 28.02. ihr erstes Punktspiel haben. Unsere Jungs hatten hingegen sehr schwere Beine, da in den Trainingseinheiten von Ihnen sehr viel abverlangt wurde.

Zudem gab es an den Abenden auch verschiedene Teambuildingmaßnahmen und am Samstagabend eine schöne Abschlussfeier in einer tollen Bar in Manerba. Einige Kicker besuchten am Sonntagnachmittag noch das Serie A-Spiel von Hellas Verona gegen den AC Florenz während sich der Rest auf den Heimweg machte.

Die Trainer Milan Lapuh, Thomas Ludwig und Emily Ferraro waren absolut zufrieden mit der Leistungsbereitschaft der Kicker und auch diese waren durchwegs begeistert.