SC Weßling hat nur noch einen Punkt Rückstand auf Platz zwei – TSV Oberalting verliert Kreisliga 2 von Tobias Huber · Heute, 14:40 Uhr · 0 Leser

Frühe Weichenstellung zum Derbysieg: Thomas Kronthaler brachte den SC Weßling gegen den TSV Gilching II in der 16. Minute mit 1:0 in Führung. – Foto: Andrea Jaksch

Der SC Weßling gewinnt beim TSV Gilching-Argelsried II mit 3:1. Marius Sturm trifft doppelt in der zweiten Halbzeit.

TSV Gilching-A. II – SC Weßling 1:3 (1:1) Tore: 0:1 Kronthaler (16.), 1:1 Winzen (41.), 1:2 Sturm (64.), 1:3 Sturm (90.+2) – Gelb-Rot: Nowood/Gilching (90., wiederholtes Foulspiel), M. Koller/Weßling (90.+4, wiederholtes Foulspiel) – Zeitstrafe: Rolshausen/Weßling (80., grobes Foulspiel) Tobias Hänschke war ratlos. „Da fällt mir nicht mehr viel dazu ein“, sagte der Trainer des TSV Gilching-Argelsried II nach der bitteren 1:3-Derbyniederlage gegen den SC Weßling, die sein Team immer tiefer in den Abstiegsschlamassel der Kreisliga 2 rutschen lassen. Seiner Mannschaft wollte er keinen Vorwurf machen. „Sie haben alles reingehauen“, lobte er. Enttäuscht war Hänschke von den zahlreichen kurzfristigen Absagen aus der ersten Mannschaft. „Ohne irgendjemandem etwas unterstellen zu wollen, aber dass alle auf einmal krank sind, ist schon komisch“, rätselte er. „Darüber wird vereinsintern noch zu reden sein“, so der Spielertrainer weiter. Letzenendes stand mit Joshua Nowood nur ein Akteur auf dem Platz, der zum erweiterten Kader der ersten Garnitur zählt.

Der TSV wehrte sich dennoch mit allen Kräften, war vor dem Tor aber letztlich nicht zwingend genug. Abgezockter agierten die Gäste, die auf einmal wieder mitten drin sind im Kampf um Platz zwei. „Ich hätte nicht gedacht, dass Unterpfaffenhofen in Landsberg verliert“, sagte Weßlings Co-Trainer Thomas Ludwig. So hat seine Mannschaft nur noch einen Punkt Rückstand auf Relegationsrang zwei. „Wir sind aber weiterhin auf Schützenhilfe angewiesen. Zunächst gilt es aber, die eigenen Spiele zu gewinnen“, konstatierte Ludwig. TSV Gilching-Argelsried kämpft weiter um den Klassenerhalt Er war besonders mit der Mentalität seiner Fußballer zufrieden. „Wir haben uns auch von Rückschlägen nicht unterkriegen lassen“, freute er sich. So leistete sich SCW-Keeper Lukas Niederegger einen fatalen Fehlpass, den Gilchings Youngster Timon Winzen zum Ausgleich kurz vor der Pause nutzte. Zuvor hatte Thomas Kronthaler sehenswert nach Vorlage von Marius Sturm für den SCW getroffen. Im Anschluss war es immer hektischer geworden, der Schiedsrichter hatte auf dem Kunstrasen Schwerstarbeit zu verrichten. In der zweiten Halbzeit entschied der Torriecher von Sturm die Partie. Der Weßlinger Torjäger traf doppelt zum Auswärtssieg. Das 3:1 fiel erst in der Nachspielzeit. Gilching hatte zuvor in Überzahl den Ausgleich verpasst. „Wir brauchen jetzt noch einen Punkt, um den direkten Abstieg zu verhindern“, sagte Hänschke. Im Optimalfall ist auch noch der direkte Klassenerhalt für den TSV möglich. „Wir sind aber auf Schützenhilfe angewiesen“, so Hänschke. Und die Gilchinger müssen angesichts von fünf Punkten Rückstand beide noch ausstehenden Partien gewinnen.