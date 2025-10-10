SC Weßling 2: Derby-Sieg für TSV Hechendorf

Mathieu Berk: dreifacher Torschütze und Verursacher des entscheidenden Gegentores – Foto: Ma. Jakob

Zum Nachholspiel beim Nachbarn TSV Hechendorf (Tabellenführer) trat unsere Zwoate (Platz 3 mit 2 Punkten Rückstand) auf dem Kunstrasen in Seefeld an. Von Beginn an entwickelte sich eine hochklassige Partie, der man getrost das Prädikat "A-Klassen-Niveau" geben kann. Im ersten Durchgang war unsere Zwoate leicht Überlegen, hatte zwei, drei gute Möglichkeiten, ehe Hechendorfs Torjäger, Dominik Stützer, eiskalt zuschlug und den Gastgeber mit 1:0 in Front brachte (35. Min). Noch vor der Pause hatte das Team von Coach Ali Kaya die Antwort parat, als Mathieu Berk durch einen sehenswerten Distanzschuss ausglich (42.). Mit dem 1:1 ging es dann auch in die Halbzeitpause.

In der 54. Minute gingen die Schwarzgelben mit 2:1 in Führung. Einen von Yannick Starck abgefeuerten Schuss blockte der Hechendorfer Verteidiger mit dem Arm ab, den fälligen Strafstoß verwandelte Mathieu Berk sicher. Der junge Yannick Starck hatte die Chance zum 3:1 für den SCW, scheiterte aber aus 14 Metern am Hechendorfer Torhüter (61.). Hechendorf blieb unbeeindruckt und wollte den Ausgleich. Der gelang in der 62. Minute, als Frederik Waltscheff aus dem Gewühl heraus die Kugel ins SCW-Gehäuse jagte. Vom Anstoß weg waren die Weßling nicht ganz da und kassierten durch einen direkt verwandelten Freistoß den nächsten Gegentreffer und lagen plötzlich mit 2:3 in Rückstand. Wiederum traf Dominik Stürzer für den TSV (65.). Aber auch der SCW kam nochmals zurück und konnte ausgleichen. Wieder war es Mathieu Berk, der den an Max Zuleger verursachten Foulelfmeter sicher zum 3:3 verwandelte (83.) - ein zu diesem Zeitpunkt leistungsgerechtes Unentschieden.