SC Werden-Heidhausen ab dem Sommer Landesligist

Große Freude beim SC Werden-Heidhausen: Der 4:1-Erfolg beim 1. FC Mülheim in Styrum machte am Sonntag den Blick auf den Verfolger DJK Sportfreunde Katernberg gar nicht mehr notwendig. Da die Katernberger aber parallel auch noch mit 3:7 daheim dem Mülheimer SV unterlagen, ist der Vorsprung des neuen Meisters und künftigen Landesligisten auf neun Zähler angewachsen. Die Glückwünsche gehen also nach Werden!

Landesliga-Traum wird für Werden-Heidhausen war

Für die Essener dürfte damit ein kleiner Traum wahr werden. Neun Jahre nach dem Abstieg in die Kreisliga A und sechs nach der Rückkehr in die Bezirksliga geht es also für das Team von Trainer Danny Konietzko ab dem Sommer in der Landesliga um Punkte. Auch im letztlich gar nicht mehr entscheidenden Spiel in Styrum war es durchaus noch einmal spannend. Zur Pause führte der SC Werden durch Linus Thamm mit 1:0, kassierte nach der Pause aber den Ausgleich durch Marco Olivieri. Ein Strafstoß, den Björn Homberg dann in der 55. Minute verwandelte, ließ das Spiel entscheidend kippen. Vladimilson Jesus Chitombi Mumbepia und Tobias Jerghoff machten es in den Schlussminuten dann noch deutlich. Eine der Schlüssel zum Aufstieg ist dabei sicherlich die Defensive, kassierte das Team mit nur 26 Gegentoren weniger als einen Treffer im Schnitt.