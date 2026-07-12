SC Wentorf rüstet für die Landesliga kräftig auf

Verstärkungen für Wentorf. – Foto: red/KI

Der SC Wentorf setzt nach dem Aufstieg in die Landesliga ein deutliches Zeichen auf dem Transfermarkt. Mit Lukas Baake, Ruben Schulze, Leon Friedt, Mattis Schween und Jan Malinowski hat der Klub gleich fünf weitere Spieler für die neue Saison vorgestellt. Besonders auffällig ist der Block von der TuS Aumühle-Wohltorf: Schulze, Friedt und Schween wechseln gemeinsam nach Wentorf.

Die Verpflichtungen decken nahezu alle Mannschaftsteile ab. Baake soll der Defensive zusätzliche Sicherheit und Qualität im Spielaufbau geben. Schulze bringt Tempo und Abschlussstärke für den Sturm mit. Friedt kann die komplette linke Außenbahn besetzen, Schween soll das Zentrum stärken und Malinowski im Mittelfeld für neue Impulse sorgen.

Damit erhält die Mannschaft einen Spieler, der nicht nur verteidigen, sondern auch die ersten Aktionen im eigenen Ballbesitz gestalten soll. Gerade nach einem Aufstieg kann ein solcher Akteur wertvoll sein: Die Anforderungen an Tempo, Entscheidungsfindung und technische Sauberkeit steigen, weshalb Stabilität aus der letzten Linie heraus eine wichtige Grundlage bildet.

Baake wechselt von der TuS Berne zum Landesliga-Aufsteiger. Der Verein bezeichnet den Defensivspezialisten als langjährigen Wunschspieler. Neben seinen Qualitäten gegen den Ball hebt Wentorf besonders seine Fähigkeiten im Spielaufbau hervor.

Wentorf bekommt mit Baake somit einen erfahrenen Baustein für die Defensive, dessen Verpflichtung offenbar über einen längeren Zeitraum vorbereitet wurde.

Schulze soll für Torgefahr sorgen

Für den Angriff kommt Schulze aus Aumühle. Wentorf stellt ihn als schnellen und torgefährlichen Stürmer vor, der sowohl mit als auch ohne Ball arbeitet. Der Angreifer soll der Offensive mehr Tiefe und Durchschlagskraft verleihen.

Bei Schulze geht es deshalb nicht nur um den Abschluss. Seine Geschwindigkeit kann Räume hinter der gegnerischen Abwehr öffnen, während seine Arbeit ohne Ball auch den Mitspielern zugutekommen soll. Für einen Aufsteiger, der in der Landesliga mit stärkeren Defensivreihen konfrontiert wird, ist diese Mischung besonders interessant.

Der Klub spricht bei Schulze von einem „Top-Stürmer“. Ohne konkrete Leistungswerte sollte diese Einordnung zunächst als hohe vereinsinterne Wertschätzung verstanden werden. Klar ist aber: Wentorf traut ihm eine wichtige Rolle im Angriff zu.

Friedt und Schween kommen ebenfalls aus Aumühle

Mit Friedt schließt sich ein flexibel einsetzbarer Linksbahnspieler dem SC Wentorf an. Er kann sowohl defensiv als auch offensiv eingesetzt werden und erweitert dadurch die Möglichkeiten auf der kompletten linken Seite.

Diese Vielseitigkeit kann in einer langen Saison entscheidend werden. Friedt bietet je nach Gegner und Spielverlauf eine Option als Außenverteidiger oder als offensiver Flügelspieler. Dadurch kann Wentorf innerhalb eines Spiels reagieren, ohne zwingend personell wechseln zu müssen.

Schween bringt dagegen einen besonderen persönlichen Bezug mit. Der zentrale Mittelfeldspieler wurde lange beim SC Wentorf ausgebildet und kehrt nach zwei Jahren bei Aumühle zu seinem Heimatverein zurück. Er kennt das Umfeld und dürfte deshalb kaum Eingewöhnungszeit benötigen.

Für Wentorf ist seine Rückkehr mehr als eine klassische Verpflichtung. Der Klub gewinnt einen Spieler zurück, der aus der eigenen Jugend stammt, außerhalb weitere Erfahrungen gesammelt hat und nun den nächsten Schritt im Trikot seines Heimatvereins gehen soll. Im Zentrum soll Schween für Ordnung, Verbindung und zusätzliche Qualität sorgen.

Malinowski bringt frischen Wind ins Mittelfeld

Komplettiert wird das Quintett durch Malinowski. Der junge Mittelfeldspieler kommt vom SV Curslack-Neuengamme nach Wentorf. Der Aufsteiger verbindet mit ihm vor allem Dynamik und Entwicklungspotenzial.

Welche genaue Rolle Malinowski im Mittelfeld übernehmen soll, hat der Verein zunächst nicht näher ausgeführt. Seine Verpflichtung passt aber in die Gesamtstruktur der Kaderplanung: Erfahrene oder etablierte Spieler werden durch jüngere Akteure ergänzt, die sich in der Landesliga weiterentwickeln sollen.

Wentorf baut damit nicht nur einen Kader für den kurzfristigen Klassenerhalt. Der Verein versucht zugleich, eine Mannschaft mit Perspektive zusammenzustellen.

Wentorf erhöht den Konkurrenzkampf

Die fünf Transfers verändern die personellen Möglichkeiten des Aufsteigers deutlich. Baake gibt der Defensive eine weitere Option, Schulze soll Tore liefern, Friedt schafft Flexibilität auf links, Schween stärkt als Rückkehrer das Zentrum und Malinowski steht für frische Energie im Mittelfeld.

Besonders der Dreierpack aus Aumühle fällt auf. Schulze, Friedt und Schween kennen sich bereits aus dem gemeinsamen Umfeld. Das kann den Start erleichtern und dabei helfen, neue Abläufe schneller zu entwickeln.

Für den SC Wentorf beginnt nach dem Aufstieg eine anspruchsvolle Saison. Die Landesliga verlangt mehr Konstanz, höhere Intensität und größere Kaderbreite. Mit den fünf Verpflichtungen reagiert der Verein gezielt auf diese Anforderungen. Der Konkurrenzkampf wächst - und der Aufsteiger zeigt früh, dass er die neue Spielklasse nicht nur erleben, sondern sich dort etablieren möchte.

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