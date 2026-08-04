SC Weiler-Volkhoven zieht positive Zwischenbilanz der Vorbereitung

Trotz der deutlichen Ergebnisse möchte man die Resultate beim SC Weiler-Volkhoven nicht überbewerten. Im Mittelpunkt der Vorbereitung stehen vor allem die Entwicklung der Mannschaft, die Integration der neuen Spieler und die Umsetzung der taktischen Vorgaben. Einen bitteren Rückschlag musste der Verein während der Vorbereitung allerdings verkraften. Kilian Moll hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und wird der Mannschaft für längere Zeit fehlen. Der gesamte Verein steht hinter ihm und wird ihn auf seinem Weg zurück bestmöglich unterstützen.

Besonders die Auftritte gegen höherklassige Gegner sorgten für positive Eindrücke. Gegen den Landesligisten Bonn-Endenich setzte sich Weiler-Volkhoven deutlich mit 5:0 durch. Auch gegen den Mittelrheinligisten SpVg. Porz zeigte die Mannschaft eine starke Leistung und gewann ein torreiches Testspiel mit 7:3.

„Es ist immer eine Herausforderung, nach so vielen personellen Veränderungen eine Mannschaft zu formen und zahlreiche neue Spieler zu integrieren. Genau das war aber unser Ziel: Wir wollten der Mannschaft eine neue Identität geben. Diesen Prozess haben wir bereits im Winter angestoßen und im Sommer personell konsequent fortgeführt. Unser Kader ist deutlich jünger geworden, weil wir davon überzeugt sind, dass diese Mannschaft langfristig enormes Entwicklungspotenzial besitzt.

Uns ist bewusst, dass dieser Weg Zeit braucht. Wir wollen Schritt für Schritt wachsen, unsere Spielidee weiterentwickeln und auch Rückschläge als Teil dieses Prozesses annehmen. Aktuell sind wir auf einem guten Weg, wissen aber auch, dass noch kein einziger Punkt vergeben wurde und wir uns Woche für Woche neu beweisen müssen.

Eines ist aber klar: Gegen uns wird es in dieser Saison keine einfachen Spiele geben. Wir wollen jedem Gegner alles abverlangen und mit unserer Intensität und unserer Art, Fußball zu spielen, dafür sorgen, dass sich jede Mannschaft jeden Punkt gegen uns hart erarbeiten muss.“

Klare Ambitionen für die neue Saison

Auch mit Blick auf die kommende Bezirksliga-Saison versteckt sich der SC Weiler-Volkhoven nicht. Die Mannschaft hat hohe Ansprüche an sich selbst und möchte diese Woche für Woche auf dem Platz zeigen.

„Wir gehen in jedes Spiel, um drei Punkte zu holen. Unser Anspruch ist es, jedes Spiel gewinnen zu wollen. Natürlich wissen wir, dass uns in der Bezirksliga nichts geschenkt wird und wir uns jeden Erfolg hart erarbeiten müssen. Gleich zum Auftakt erwartet uns mit den Rheindörfern ein Derby gegen eine Mannschaft, die ich ebenfalls zu den stärkeren Teams der Liga zähle und der ich zutraue, oben mitzuspielen. Mit Mannschaften wie den Rheindörfern, Jan Wellem oder Südwest gibt es einige starke Konkurrenten. Wir konzentrieren uns aber auf uns selbst. Wir sind von der Qualität unserer Mannschaft überzeugt und sind uns sicher, dass wir in dieser Saison eine sehr gute Figur abgeben werden“, erklärt der Sportliche Leiter Mahir Özkara.