SC Weiler-Volkhoven verpflichtet Simon von der Linden

– Foto: Andreas Santner

Kaum ist die Hinrunde beendet, hat der SC Weiler-Volkhoven die erste personelle Entscheidung für die Rückrunde der Saison 2025/26 getroffen. Nach abschließenden Gesprächen am heutigen Tag wechselt Simon Von der Linden vom FC Pesch zur 1. Mannschaft des SCW.

Der 20-Jährige war der Wunschspieler von Cheftrainer Sven Karis. Die Verantwortlichen des Vereins sind überzeugt, dass Von der Linden die Mannschaft in der Rückrunde verstärken und beim Erreichen der sportlichen Ziele unterstützen kann. Der Transfer wurde am Abend im Rahmen der Jahreshauptversammlung offiziell bekanntgegeben. Der 1. Vorsitzende Hendrik Eberhard verkündete die Verpflichtung vor den anwesenden Mitgliedern.