SC Weiler-Volkhoven: Tabellenführer mit klarer Struktur Trainer Sven Karis lobt Konstanz und Bodenständigkeit – Niederlage in Poll als wichtige Mahnung. von Luca Bartsch · Heute, 13:38 Uhr · 0 Leser

40 Punkte aus 15 Spielen, bester Angriff, beste Defensive: Der SC Weiler-Volkhoven spielt eine dominante Hinrunde. Trainer Sven Karis sieht dennoch Entwicklungspotenzial.

Der SC Weiler-Volkhoven hat in der Kreisliga A Köln eine klare Duftmarke gesetzt. Nach 15 Spieltagen steht der Spitzenreiter bei 40 Punkten und hat bereits sieben Zähler Vorsprung auf den Tabellenzweiten VfL Rheingold Poll. Mit 59 erzielten Treffern stellt Weiler-Volkhoven den besten Angriff der Liga, gleichzeitig bedeuten lediglich 19 Gegentore die beste Defensive – eine bemerkenswerte Balance. Trainer Sven Karis zeigt sich mit der Ausbeute zufrieden, ordnet diese jedoch bewusst ein:

„Mit der Punktausbeute an sich sind wir zufrieden. Gleichzeitig wissen wir aber, dass wir inhaltlich in allen Bereichen noch Luft nach oben haben.“

Besonders die Konstanz seiner Mannschaft hebt Karis hervor. Trotz des starken Saisonstarts sei das Team wachsam geblieben: „Unsere Stabilität über viele Spiele hinweg war vielleicht sogar besser als erwartet. Die Mannschaft hat schnell eine gute Balance gefunden und ist trotz der Ergebnisse bodenständig und präsent geblieben“, so Karis. In Erinnerung geblieben ist dem Coach vor allem ein sehr reifer Auftritt gegen einen starken Gegner: „Das Spiel gegen Blau-Wiiß Köln war über 90 Minuten eine klare und strukturierte Vorstellung.“