SC Weiler-Volkhoven: Tabellenführer mit klarer Struktur

40 Punkte aus 15 Spielen, bester Angriff, beste Defensive: Der SC Weiler-Volkhoven spielt eine dominante Hinrunde. Trainer Sven Karis sieht dennoch Entwicklungspotenzial.
Der SC Weiler-Volkhoven hat in der Kreisliga A Köln eine klare Duftmarke gesetzt. Nach 15 Spieltagen steht der Spitzenreiter bei 40 Punkten und hat bereits sieben Zähler Vorsprung auf den Tabellenzweiten VfL Rheingold Poll. Mit 59 erzielten Treffern stellt Weiler-Volkhoven den besten Angriff der Liga, gleichzeitig bedeuten lediglich 19 Gegentore die beste Defensive – eine bemerkenswerte Balance.
Trainer Sven Karis zeigt sich mit der Ausbeute zufrieden, ordnet diese jedoch bewusst ein:
„Mit der Punktausbeute an sich sind wir zufrieden. Gleichzeitig wissen wir aber, dass wir inhaltlich in allen Bereichen noch Luft nach oben haben.“
Besonders die Konstanz seiner Mannschaft hebt Karis hervor. Trotz des starken Saisonstarts sei das Team wachsam geblieben: „Unsere Stabilität über viele Spiele hinweg war vielleicht sogar besser als erwartet. Die Mannschaft hat schnell eine gute Balance gefunden und ist trotz der Ergebnisse bodenständig und präsent geblieben“, so Karis.
In Erinnerung geblieben ist dem Coach vor allem ein sehr reifer Auftritt gegen einen starken Gegner: „Das Spiel gegen Blau-Wiiß Köln war über 90 Minuten eine klare und strukturierte Vorstellung.“
Gleichzeitig habe die einzige Saisonniederlage zum Jahresabschluss eine wichtige Lehre bereithalten: „Die 2:3-Niederlage in Poll hat uns deutlich vor Augen geführt, dass wir bis zur letzten Sekunde maximal konzentriert sein müssen.“
Trotz der Tabellenführung sieht Karis keinen Anlass zur Selbstzufriedenheit. Verbesserungsbedarf bestehe weiterhin in allen Spielphasen: „Fußball ist ein ständiger Entwicklungsprozess – genau diesen Anspruch haben wir an uns selbst.“
Ein konkretes Ergebnisziel formuliert der Trainer bewusst nicht. Vielmehr stehe die Spielidee im Vordergrund: „Wir wollen in jedem Spiel eine klare Idee und eine erkennbare Struktur auf den Platz bringen. Wenn uns das gelingt, steigen unsere Chancen automatisch.“
Personell gab es zur Winterpause Bewegung im Kader. Mit Oussama Chakib, André Sanders und Phillip Blaszkiewic verabschiedeten sich drei Spieler. Gleichzeitig wurde gezielt nachjustiert: Simon von der Linden, Mika Gerlach, Raphael Thoma, Abdel Baddi und Sinan Musliov sollen zusätzliche Optionen eröffnen.
Den Schlüssel zur Ausgewogenheit zwischen Offensive und Defensive sieht Karis vor allem in der Mentalität seiner Mannschaft: „Die Jungs sind bereit, extrem viel zu investieren und füreinander zu arbeiten. Dazu kommen eine ganzheitliche Trainingsarbeit und die individuelle Qualität.“
Als Tabellenführer stand Weiler-Volkhoven in der gesamten Hinrunde besonders im Fokus – und genau daran sei das Team gewachsen: „Jeder Gegner wollte uns schlagen. Die Mannschaft hat gelernt, mit Druck umzugehen und Rückschläge zu verarbeiten. Diese Erfahrungen nehmen wir mit in die Rückrunde.“