SC Weiler-Volkhoven landet Transfercoup: Kaan Akca kommt!

Der SC Weiler-Volkhoven verstärkt sich zur neuen Saison mit Kaan Akca. Der zentrale Mittelfeldspieler bringt einen beeindruckenden Werdegang mit: Nach Stationen in den Nachwuchsleistungszentren von Bayer Leverkusen und Fortuna Düsseldorf verbrachte er zudem ein Jahr in der Jugend des FC Chelsea. Anschließend absolvierte Akca zahlreiche Partien in der Regionalliga West für Fortuna Düsseldorf und feierte sogar sein Profidebüt.
In den vergangenen Jahren sammelte der erfahrene Mittelfeldakteur zahlreiche Einsätze auf hohem Niveau im Mittelrhein-Fußball. Mit seiner Spielintelligenz, Übersicht und Führungsqualität soll er beim SC Weiler-Volkhoven eine zentrale Rolle einnehmen und der Mannschaft zusätzliche Stabilität im Zentrum verleihen.
Kommentar Mahir Özkara, Sportlicher Leiter:
„Mit Kaan Akca gewinnen wir einen Spieler, den ich bereits aus unserer gemeinsamen Zeit bestens kenne. Er gehört zu den besten Spielern, mit denen ich zusammenarbeiten durfte. Ein Ausnahmespieler. Dazu ist er ein waschechter Junge aus dem Kölner Norden.“
Kommentar Sven Karis, Trainer:
„Wir bekommen mit Kaan einen absoluten Unterschiedsspieler dazu. Seine Fähigkeiten am Ball und sein Fußball-IQ sind auf Verbandsebene nur selten zu finden, weshalb wir sehr froh sind, ihn für uns gewonnen zu haben. Wir sind überzeugt, dass Kaan sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend zu unserer Spielidee passt.
Besonders im zentralen Mittelfeld gibt er uns durch seine Spielintelligenz, seine technische Qualität und sein Gespür für Räume zusätzliche Möglichkeiten. Er ist ein Spieler, der Partien lesen, das Tempo bestimmen und seinen Mitspielern bessere Situationen verschaffen kann. Mit seinen Qualitäten wird er unserem Spiel zusätzliche Struktur, Kontrolle und Kreativität verleihen.“
Kommentar Hendrik Eberhard, 1. Vorsitzender:
„Die Verpflichtung von Kaan Akca ist für uns ein außergewöhnlich starkes Signal. Kaan hatte verschiedene Möglichkeiten, sich sportlich zu orientieren. Umso mehr freut es mich, dass wir ihn mit unserer Idee, unserer Entwicklung und unserer Perspektive für den SC Köln-Weiler-Volkhoven überzeugen konnten.
Kaan bringt eine Qualität mit, die in dieser Liga selten zu finden ist. Gleichzeitig war für uns von Anfang an entscheidend, dass er auch menschlich zu unserem Verein passt. In den Gesprächen wurde schnell deutlich, dass wir dieselbe Vorstellung davon haben, wie Fußball gelebt werden soll: ambitioniert, leidenschaftlich und mit voller Identifikation.
Für uns ist dieser Transfer ein weiterer Beleg dafür, dass der SC Köln-Weiler-Volkhoven mittlerweile eine sehr attraktive Adresse geworden ist. Spieler entscheiden sich nicht nur für eine Mannschaft, sondern für ein Umfeld, für eine Gemeinschaft und für einen Weg. Genau das konnten wir Kaan vermitteln.
Wir freuen uns sehr, dass er künftig unser Trikot tragen wird, und sind überzeugt, dass er mit seiner Qualität und seiner Persönlichkeit eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft einnehmen wird.“
Die Kaderplanung beim SC Weiler-Volkhoven ist laut Vereinsführung weitestgehend abgeschlossen. Nach dem Aufstieg liegt der Fokus darauf, sich in der Bezirksliga zu etablieren. Dabei setzt der Verein weiterhin auf seine klare DNA: Viele der Neuzugänge stammen aus dem Kölner Norden und bringen dadurch eine hohe Identifikation mit dem Verein und seinem Umfeld mit – ein Aspekt, der den Verantwortlichen besonders wichtig ist.