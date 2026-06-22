SC Weiler-Volkhoven landet Transfercoup: Kaan Akca kommt! von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 20:45 Uhr · 0 Leser

Der SC Weiler-Volkhoven verstärkt sich zur neuen Saison mit Kaan Akca. Der zentrale Mittelfeldspieler bringt einen beeindruckenden Werdegang mit: Nach Stationen in den Nachwuchsleistungszentren von Bayer Leverkusen und Fortuna Düsseldorf verbrachte er zudem ein Jahr in der Jugend des FC Chelsea. Anschließend absolvierte Akca zahlreiche Partien in der Regionalliga West für Fortuna Düsseldorf und feierte sogar sein Profidebüt.

In den vergangenen Jahren sammelte der erfahrene Mittelfeldakteur zahlreiche Einsätze auf hohem Niveau im Mittelrhein-Fußball. Mit seiner Spielintelligenz, Übersicht und Führungsqualität soll er beim SC Weiler-Volkhoven eine zentrale Rolle einnehmen und der Mannschaft zusätzliche Stabilität im Zentrum verleihen. Kommentar Mahir Özkara, Sportlicher Leiter:

„Mit Kaan Akca gewinnen wir einen Spieler, den ich bereits aus unserer gemeinsamen Zeit bestens kenne. Er gehört zu den besten Spielern, mit denen ich zusammenarbeiten durfte. Ein Ausnahmespieler. Dazu ist er ein waschechter Junge aus dem Kölner Norden.“

Kommentar Sven Karis, Trainer:

„Wir bekommen mit Kaan einen absoluten Unterschiedsspieler dazu. Seine Fähigkeiten am Ball und sein Fußball-IQ sind auf Verbandsebene nur selten zu finden, weshalb wir sehr froh sind, ihn für uns gewonnen zu haben. Wir sind überzeugt, dass Kaan sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend zu unserer Spielidee passt. Besonders im zentralen Mittelfeld gibt er uns durch seine Spielintelligenz, seine technische Qualität und sein Gespür für Räume zusätzliche Möglichkeiten. Er ist ein Spieler, der Partien lesen, das Tempo bestimmen und seinen Mitspielern bessere Situationen verschaffen kann. Mit seinen Qualitäten wird er unserem Spiel zusätzliche Struktur, Kontrolle und Kreativität verleihen.“