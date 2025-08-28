SC Weiche trennt sich von Cheftrainer Torsten Fröhling

Der SC Weiche Flensburg 08 hat sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Torsten Fröhling getrennt. Der 58-Jährige wurde freigestellt, wie der Regionalligist am Mittwoch offiziell mitteilte. Fröhling hatte die Mannschaft im November 2023 in einer sportlich schwierigen Lage übernommen und sie in den beiden zurückliegenden Spielzeiten 2023/24 und 2024/25 jeweils zum Klassenerhalt geführt.

Zur Begründung der Entscheidung äußerte sich der Verein bislang nicht näher. Angesichts eines durchwachsenen Starts in die laufende Saison 2025/26 und wiederholter Schwankungen in den Leistungen dürfte der Schritt jedoch im sportlichen Kontext stehen. Zuletzt hatte Fröhling selbst nach dem Auftritt in Emden deutliche Kritik an der Einstellung und Konstanz seiner Mannschaft geäußert.

Der SC Weiche Flensburg 08 dankt Torsten Fröhling für seine Arbeit und sein Engagement in den vergangenen eineinhalb Jahren. Wer die Nachfolge übernimmt, ist aktuell noch offen. Eine Interimslösung liegt nahe, zumal bereits am Wochenende das Regionalliga-Spiel bei Hannover 96 II ansteht.