SC Weiche: Nächste Vertragsverlängerung perfekt

Plechaty war im September 2024 nach Flensburg gewechselt und absolvierte seitdem 22 Regionalliga-Spiele, in denen er fünf Tore vorbereitete. Zwar blieb er selbst torlos, doch seine Vielseitigkeit und Spielintelligenz überzeugten das Trainerteam um Torsten Fröhling, das ihn regelmäßig in der Startformation einsetzte. Geschäftsführer Sport Dominique Natusch hebt hervor, dass Plechaty auf mehreren Positionen einsetzbar sei wie kaum ein anderer im Team. Zudem sieht Natusch noch ungenutztes Potenzial, insbesondere in der Torgefahr.

Der 27-Jährige selbst betonte, dass die Entscheidung zur Verlängerung nicht selbstverständlich gewesen sei. Das Engagement des Vereins sowie einzelner Spieler habe ihm jedoch das Gefühl gegeben, „gewollt und geschätzt“ zu sein, was am Ende den Ausschlag gegeben habe. Plechaty kündigte an, künftig noch mehr Verantwortung übernehmen zu wollen, um das Team sportlich und mental weiterzubringen.