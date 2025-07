SC Weiche Flensburg: Mit Zuversicht in die neue Spielzeit

Am Freitagvormittag hat der SC Weiche Flensburg 08 im Rahmen seiner elften Saison-Pressekonferenz einen umfassenden Ausblick auf die Spielzeit 2025/26 in der Regionalliga Nord gegeben. Sportliche Ziele, Kaderveränderungen und infrastrukturelle Entwicklungen standen im Fokus – ebenso wie das Auftaktspiel am Samstag gegen den 1. FC Phönix Lübeck.

In puncto Kaderzusammenstellung unterstrich Harald Uhr die gezielte Ausrichtung bei den Transfers. Neben einem echten Torjäger – gefunden in Moritz Göttel – sei es darum gegangen, mehr Körperlichkeit ins Spiel zu bringen: „Schluss mit Mädchenfußball“, formulierte es der Geschäftsführer markant. Trotz finanzieller Vorsicht sei man bei einzelnen Verpflichtungen an die Grenzen gegangen. Einen weiteren potenziellen Neuzugang habe man bewusst nicht verpflichtet, um das Gehaltsgefüge nicht zu gefährden.

Auch Kapitän Mads Albæk äußerte sich entschlossen: „Wir dürfen keine lange Negativserie mehr haben. Nach ein, zwei Niederlagen müssen wir zurückkommen.“

Dominic Hartmann, dienstältester Spieler und erneut Co-Kapitän, ergänzte: „Tore schießen können wir immer – entscheidend wird sein, dass wir weniger Gegentore bekommen.“

Kein konkretes Ziel, aber klare Richtung

Ein konkretes Saisonziel wollte Harald Uhr nicht preisgeben. Stattdessen beschrieb er die Liga als dreigeteilt: acht Aufstiegsaspiranten, sechs Mittelfeldteams und vier Abstiegskandidaten. „Wir gehören zu denen, die sich verbessern wollen. Und: Wir sollten endlich wieder das Finale im Landespokal erreichen – und am besten gewinnen.“ Die wirtschaftlichen Anreize der DFB-Pokal-Teilnahme seien enorm.

Infrastrukturelle Entwicklung in Weiche

Positiv bewertet wurden auch die infrastrukturellen Fortschritte. Ein neuer Kunstrasenplatz ist im Bau, was die Trainingsbedingungen – insbesondere im Winter – spürbar verbessern wird. Zudem werden im Manfred-Werner-Stadion schrittweise die unüberdachten Sitzplatztribünen mit festen Fundamenten neu errichtet.

Neuzugang Moritz Göttel betonte die familiäre Atmosphäre bei Weiche im Vergleich zu größeren Standorten wie Lübeck oder Drochtersen. „Kontinuität ist die Basis. Am Ende geht es aber immer darum, Spiele zu gewinnen“, so der erfahrene Angreifer.

Unterstützung von den Rängen und Liga-Initiative

Trotz schwieriger Phasen in der Vorsaison lobte Dominic Hartmann die Treue der Fans: „Auch in der langen sieglosen Serie waren sie da. Das wissen wir sehr zu schätzen.“

Zur bundesweiten Initiative „Meister müssen aufsteigen“ äußerte sich Moritz Göttel klar: „Es ist längst überfällig. Ich bin selbst zweimal in der Relegation gescheitert.“ Harald Uhr sprach sich für eine grundlegende Reform mit Zweiteilung der 3. Liga und festen Aufstiegsplätzen bis zur Oberliga aus.

Alles bereit für den Auftakt gegen Phönix

Am morgigen Samstag (13.30 Uhr) startet Weiche mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Phönix Lübeck in die neue Spielzeit. Mit Ausnahme der verletzten Marian Sarr, Alexander Laukart und Tarik Pannholzer stehen Fröhling alle Akteure zur Verfügung. „Ab morgen schaffen alle 90 Minuten. Ich bin froh über diesen Kader – auch charakterlich“, so der Cheftrainer. Zum Gegner sagte Fröhling: „Keine Mannschaft weiß derzeit, wo sie steht. Wir haben Phönix beobachtet, auch mit unseren ehemaligen Spielern gesprochen. Wir sind ordentlich vorbereitet. Aber am Ende zählen nur die Punkte.“