SC Weiche Flensburg: Kapitän bleibt an Bord Dominic Hartmann hat bei Weiche verlängert

Der sowohl defensiv wie offensiv einsetzbare Mittelfeldspieler Dominic Hartmann absolviert aktuell seine sechste Spielzeit im Weiche-Trikot. Er kam im Sommer 2017 kurz nach dem Saisonbeginn aus seiner Geburtsstadt Hildesheim an die Flensburger Förde und konnte gleich am Ende seiner Premierensaison im Mai 2018 den Meistertitel in der Regionalliga Nord und den Landespokalsieg bejubeln. Der mittlerweile 30- Jährige hatte zuvor im Nachwuchs von Hannover 96 seine fußballerischen Fähigkeiten entwickelt und war dann für knapp zwei Jahre beim VfB Lübeck aktiv. Inzwischen hat der Linksfuß 136 Liga-Spiele mit 30 Treffern und 26 Torvorlagen für den SC Weiche bestritten. Außerdem kommen die DFB-Pokalpartien gegen Bochum und Holstein Kiel, die beiden Relegationsspiele gegen Energie Cottbus sowie 16 Landespokalbegegnungen mit sechs Treffern hinzu. Auch beim Landespokalsieg 2021 mit dem Finale gegen den 1. FC Phönix Lübeck (2:1 n. V.) war er dabei. In der aktuellen Saison kam „Dome“ in 17 der 18 Punktspiele zum Einsatz, wobei er drei Tore erzielte. Einmal fehlte er verletzt. Unsere Nummer „37“ gilt als laufstark und ballfordernd, wobei er mit seiner Kreativität und Dynamik gerade gegen defensiv eingestellte Kontrahenten besonders wichtig sein kann. Seit dieser Saison ist er Kapitän unserer Mannschaft.

Zur neuen Vertragssituation meinte Dominic Hartmann: „Ich wollte mit meiner Verlängerung einfach ein Zeichen an die Mannschaft senden. Nur weil es jetzt mal nicht so rund läuft, wie wir es uns alle erhofft haben, werde ich nicht meine Sachen packen und gehen. Das kann jeder. Wir haben aktuell eine Entwicklung in der Truppe und im Verein, und ich bin hier in Flensburg noch nicht fertig.“ Der Ur-Hildesheimer ist an der Förde längst heimisch geworden. So fügt er an: „Wir fühlen uns hier oben pudelwohl, und es macht einfach Spaß, für diesen Verein aufzulaufen. Vielleicht trägt meine Vertragsverlängerung ja dazu bei, dass wir den einen oder anderen Spieler auch noch länger bei uns halten können. Ich fand es einfach ein richtiges Signal in der aktuellen Situation und bin dankbar darüber, weiterhin das Vertrauen ‚von oben‘ zu bekommen.“