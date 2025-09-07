SC Weiche Flensburg 08 II siegt klar mit 4:1 gegen RS Kiel

Der SC Weiche Flensburg 08 II hat sein Heimspiel gegen RS Kiel deutlich mit 4:1 gewonnen. Bereits zur Halbzeit lag die Mannschaft komfortabel in Führung, ehe Empen nach der Pause weiter erhöhte. Der Treffer von Lüdtke in der Schlussphase änderte am klaren Ergebnis nichts mehr.

Am heutigen Spieltag in der Landesliga Schleswig kam es zum Duell zwischen SC Weiche Flensburg 08 II und RS Kiel. Die Flensburger bestätigten dabei eindrucksvoll ihre Heimstärke und gewannen am Ende klar mit 4:1.

Schon in der Anfangsphase übernahm Weiche die Kontrolle. Nach einer ersten Großchance durch Elvind Bajrami (4.), die noch leichtfertig vergeben wurde, belohnte sich die Heimelf in der 18. Minute:

Nach einer Ecke von Tanju Hassanoglou stocherte Matin Mustafa den Ball aus kurzer Distanz über die Linie – 1:0.

Die Gäste aus Kiel fanden nur schwer ins Spiel und wirkten im Spielaufbau fahrig. Nach 26 Minuten schlug Flensburg gleich doppelt zu:

Zunächst nutzte Jonas Kabus einen missglückten Rückpass und traf aus 15 Metern zum 2:0.

Nur wenige Sekunden später setzte sich Kabus im Laufduell gegen Elsner durch und vollendete nach Vorlage von David Attisso eiskalt zum 3:0.

Erst danach kam RS Kiel zu Chancen. Zweimal tauchte Tim Oliver Kannenberg frei vor Keeper Benjamin Buck auf (36. und 44.), doch der Schlussmann parierte stark. Auf der anderen Seite blieb auch Flensburg gefährlich, doch Ali und Bajrami ließen Möglichkeiten aus. Mit einem verdienten 3:0 ging es in die Pause.

Zweite Halbzeit: Flensburg legt nach – Kiel antwortet spät

Nach dem Seitenwechsel spielte Flensburg kontrollierter und ließ die Gäste etwas mehr kommen. Zunächst sahen die Zuschauer zwei frühe Gelbe Karten für die Kieler Logemann und Jarik.

In der 59. Minute fiel das vierte Tor für die Gastgeber:

Joker Enes Kaya schickte Nico Empen mit einem präzisen Pass auf die Reise. Der Angreifer narrte Torwart Rüther mit einer Körpertäuschung und schob locker zum 4:0 ein.

Danach nahm Weiche das Tempo raus und verwaltete den Vorsprung. Kiel kam zwar zu einigen Halbchancen, doch erst in der 86. Minute belohnte sich der Aufsteiger:

Nach einer Ecke von Leif Lekebusch stocherte der eingewechselte Malte Martin Lüdtke den Ball aus kurzer Distanz zum 4:1 ins Netz.

In der Schlussphase passierte außer einer Gelben Karte für Flensburgs Kaya (88.) nichts mehr.

Fazit

Der SC Weiche Flensburg 08 zeigte eine reife Vorstellung und dominierte besonders in der ersten Hälfte das Geschehen. Mit einem frühen 3:0 war die Partie quasi entschieden, ehe Empen den Deckel draufsetzte. RS Kiel belohnte sich spät mit dem Ehrentreffer, hatte aber insgesamt zu wenig entgegenzusetzen.