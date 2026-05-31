Sc Weiche Flensburg 08 gewinnt Gipfeltreffen von Dimi Kehl · Heute, 21:51 Uhr · 0 Leser

Im Spitzenspiel der U17-Oberliga setzte sich der SC Weiche Flensburg 08 auswärts mit 3:1 beim Heider SV durch und machte damit einen wichtigen Schritt im Rennen um die Meisterschaft und die damit verbundene Chance auf den Aufstieg in die Regionalliga.

Die Gäste erwischten den besseren Start und waren von Beginn an präsent. Mit einer hohen Intensität in den Zweikämpfen und einer konzentrierten Leistung erspielte sich der SC Weiche Flensburg 08 eine 2:0-Führung zur Halbzeit. Kurz nach dem Seitenwechsel gelang dem Heider SV der Anschlusstreffer zum 2:1. In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie auf Augenhöhe, in der beide Mannschaften um die entscheidenden Momente kämpften. Heide hielt das Spiel offen, während Weiche versuchte, wieder mehr Kontrolle zu gewinnen.