SC Weiche Flensburg 08 empfängt Lohne im Duell der sieglosen Teams Beide Mannschaften warten seit Wochen auf ein Erfolgserlebnis – im Manfred-Werner-Stadion soll die Wende gelingen. Verlinkte Inhalte Regionalliga Nord BW Lohne Weiche FL 08

Der SC Weiche Flensburg 08 steckt nach einer Reihe bitterer Niederlagen in der Regionalliga Nord weiter im Tabellenkeller fest. Am Mittwochabend kommt mit dem TuS Blau-Weiß Lohne ein Gegner nach Flensburg, der ebenfalls einen schwierigen Start in die Saison erlebt hat. Für beide Teams geht es darum, endlich Punkte zu sammeln und ein Signal in Richtung Tabellenmittelfeld zu setzen.

Nach zuletzt ernüchternden Ergebnissen hofft der SC Weiche Flensburg 08 am Mittwochabend (19 Uhr) auf die Trendwende. Im Manfred-Werner-Stadion gastiert der TuS Blau-Weiß Lohne – eine Mannschaft, die wie die Flensburger bislang unter den eigenen Möglichkeiten geblieben ist. Beide Teams haben in den ersten Wochen der Regionalliga Nord viel Aufwand betrieben, aber nur wenig Ertrag eingefahren. Heute, 19:00 Uhr SC Weiche Flensburg 08 Weiche FL 08 TuS Blau-Weiß Lohne BW Lohne 19:00 live PUSH

Weiche verlor zuletzt beim Tabellenführer Hannover 96 II knapp mit 2:3, nachdem schon in den Partien gegen Kickers Emden (2:3) und Phönix Lübeck (2:5) die Defensive zu viele einfache Gegentore zuließ. Immer wieder sorgten frühe Rückstände oder folgenschwere Fehler kurz vor der Pause für entscheidende Brüche im Spiel. Trainer Torsten Fröhling bemängelte nach den vergangenen Partien vor allem die fehlende Konsequenz in der Abwehr. Zwar sei der Einsatz der Mannschaft hoch, doch die Belohnung bleibe aus. Auch der kommende Gegner Lohne steckt in einer schwierigen Phase. Nach fünf Spieltagen stehen vier Niederlagen und lediglich ein Sieg gegen Hannover 96 II zu Buche. Mit 8:15 Toren rangiert das Team von Trainer Uwe Möhrle im unteren Tabellendrittel. Dabei hatten die Niedersachsen vor Saisonbeginn Ambitionen auf einen Platz im sicheren Mittelfeld. Mit erfahrenen Spielern wie Kapitän Thorsten Tönnies oder Ex-Profi Martin Kobylanski sollte die Mannschaft Stabilität gewinnen. Doch bislang blieb der erhoffte Aufschwung aus.