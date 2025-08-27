SC Weiche Flensburg 08 empfängt Lohne im Duell der sieglosen Teams

Der SC Weiche Flensburg 08 steckt nach einer Reihe bitterer Niederlagen in der Regionalliga Nord weiter im Tabellenkeller fest. Am Mittwochabend kommt mit dem TuS Blau-Weiß Lohne ein Gegner nach Flensburg, der ebenfalls einen schwierigen Start in die Saison erlebt hat. Für beide Teams geht es darum, endlich Punkte zu sammeln und ein Signal in Richtung Tabellenmittelfeld zu setzen.
Nach zuletzt ernüchternden Ergebnissen hofft der SC Weiche Flensburg 08 am Mittwochabend (19 Uhr) auf die Trendwende. Im Manfred-Werner-Stadion gastiert der TuS Blau-Weiß Lohne – eine Mannschaft, die wie die Flensburger bislang unter den eigenen Möglichkeiten geblieben ist. Beide Teams haben in den ersten Wochen der Regionalliga Nord viel Aufwand betrieben, aber nur wenig Ertrag eingefahren.
Weiche verlor zuletzt beim Tabellenführer Hannover 96 II knapp mit 2:3, nachdem schon in den Partien gegen Kickers Emden (2:3) und Phönix Lübeck (2:5) die Defensive zu viele einfache Gegentore zuließ. Immer wieder sorgten frühe Rückstände oder folgenschwere Fehler kurz vor der Pause für entscheidende Brüche im Spiel. Trainer Torsten Fröhling bemängelte nach den vergangenen Partien vor allem die fehlende Konsequenz in der Abwehr. Zwar sei der Einsatz der Mannschaft hoch, doch die Belohnung bleibe aus.
Auch der kommende Gegner Lohne steckt in einer schwierigen Phase. Nach fünf Spieltagen stehen vier Niederlagen und lediglich ein Sieg gegen Hannover 96 II zu Buche. Mit 8:15 Toren rangiert das Team von Trainer Uwe Möhrle im unteren Tabellendrittel. Dabei hatten die Niedersachsen vor Saisonbeginn Ambitionen auf einen Platz im sicheren Mittelfeld. Mit erfahrenen Spielern wie Kapitän Thorsten Tönnies oder Ex-Profi Martin Kobylanski sollte die Mannschaft Stabilität gewinnen. Doch bislang blieb der erhoffte Aufschwung aus.
Für zusätzliche Brisanz sorgt das Wiedersehen mit zwei ehemaligen Flensburgern: Pelle Hoppe und Torben Rehfeldt stehen inzwischen im Kader der Gäste. Während Hoppe in allen bisherigen Ligaspielen eingesetzt wurde und bereits zweimal traf, kam Rehfeldt zuletzt nicht mehr zum Einsatz.
Historisch betrachtet hat Lohne im direkten Vergleich leichte Vorteile. Von sieben bisherigen Duellen gewann Weiche lediglich zweimal, während die Niedersachsen fünf Siege verbuchten. Besonders im Manfred-Werner-Stadion fielen in den vergangenen Jahren regelmäßig viele Tore, was auch für die kommende Begegnung Spannung verspricht.
Die Rahmenbedingungen deuten auf ein intensives Duell hin. Beide Mannschaften wollen den Negativtrend stoppen und dringend benötigte Punkte einfahren. Weiche kann dabei nahezu in Bestbesetzung antreten, auch Verteidiger Marian Sarr steht nach einem Kurzeinsatz bei der U23 wieder zur Verfügung. Schiedsrichter der Partie ist Marvin Repke aus Hamburg.
Anpfiff ist um 19 Uhr. Karten sind an der Abendkasse erhältlich, zudem wird die Partie wie gewohnt im Livestream auf nordfv.tv übertragen. Erwartet werden Temperaturen um 25 Grad, später am Abend könnte es allerdings abkühlen. Für die Zuschauer im Manfred-Werner-Stadion dürfte es trotz unsicherer Wetterlage ein spannender Fußballabend werden.