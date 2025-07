SC Weiche Flensburg 08 dreht Partie gegen Eintracht Norderstedt

Flensburger Comeback sichert Testspielsieg Der SC Weiche Flensburg 08 hat am Wochenende Moral bewiesen: Nach einem Rückstand gegen Eintracht Norderstedt drehten die Nordlichter die Partie dank eines Doppelschlags binnen drei Minuten. Matchwinner war Neuzugang Obinna Iloka, der an beiden Treffern direkt beteiligt war.

Der SC Weiche Flensburg 08 hat am heutigen Spieltag Moral bewiesen und einen Rückstand gegen Eintracht Norderstedt in eine umjubelte 2:1-Heimsieg verwandelt. Matchwinner war Neuzugang Obinna Iloka, der an beiden Treffern entscheidend beteiligt war.

Erste Halbzeit: Ampofo schockt Weiche